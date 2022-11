Activisten maken zich vast aan privéjets op Schiphol, zeker 200 aanhoudingen

Een grote groep klimaatactivisten van Greenpeace en Extinction Rebellion heeft rond 13.00 uur een hek op Schiphol-Oost opengebroken en bezette lange tijd het platform waar onder meer privéjets staan geparkeerd. Inmiddels is de actie afgelopen.

Een woordvoerder van Greenpeace laat weten dat de actievoerders in bussen worden vastgehouden en geen eten en drinken krijgen.

Een aantal activisten zat vast aan een vliegtuig van de Canadese luchtmacht. Een ander deel fietste rondjes over het platform of zat onder een van de vele privéjets.

De activisten, volgens Greenpeace zo'n 500, eisen een verbod op privévluchten, die volgens hen het vervuilendst zijn. Ook op Schiphol Plaza werd er tegen de luchtvaart geprotesteerd , maar voor die actie is toestemming van de gemeente gegeven.

Het normale vliegverkeer ging tijdens de actie gewoon door. Vooralsnog hadden alleen de 'privévluchten' en de Kustwacht last van de actie. Volgens de branchevereniging van privévliegers is er een medische vlucht niet doorgegaan vanwege de actie. Een woordvoerder van Schiphol laat desgevraagd weten aan NH Nieuws dat het ging om een eigen keuze van de piloot, maar dat de luchthaven gedurende de demonstratie geopend bleef.

Een woordvoerder van de activisten zei eerder op de dag dat hun doel is "dat er vandaag geen privévliegtuigen vertrekken". De gemeente Haarlemmermeer noemt de actie 'verboden, gevaarlijk en strafbaar'.

Bovendien zal alle directe en indirecte schade op de actievoerders en de organisatoren verhaald worden. Het blokkeren van de werkprocessen, het zich onbevoegd op beveiligd gebied begeven en het zichzelf en anderen in gevaar brengen, vallen niet onder de WOM, zijn niet acceptabel en zeker niet in een veiligheidsrisico gebied als Schiphol."

De Koninklijke Marechaussee heeft de actievoerders duidelijk gemaakt dat de aanwezigheid op het platform verboden is, dat de aanwezigen strafbare feiten plegen en dat wanneer ze niet onmiddellijk vertrekken ze aangehouden zullen worden.

"Dit heeft niets te maken met de demonstratie zoals afgesproken. Ook onder de WOM is deze actie verboden, gevaarlijk en strafbaar. Bovendien is er sprake van verstoring van de luchthavenprocessen en schending van de noodverordening.

Privéjetvluchten zijn vooral een doorn in het oog van Greenpeace. In oktober riep de milieuclub al op tot een verbod. Actievoerders blokkeren nu de route die de jets normaal gesproken taxiën tussen het platform en de startbaan.

De actie hing al de hele ochtend in de lucht. Greenpeace maakte eerder al bekend een 'verstorende actie' te hebben voorbereid. Milieuorganisaties en bewonersgroepen rondom Schiphol willen dat het aantal vluchten op Schiphol met zeker de helft afneemt.

