Klimaatactie begonnen, honderden activisten voor Schiphol Plaza

De actie op Schiphol Plaza is aangemeld en goedgekeurd door de gemeente Haarlemmermeer. De activisten beginnen hun protest op Plaza en lopen dan een mars naar het bouwterrein waar een nieuwe terminal van Schiphol zou moet komen. Dit doen zo onder meer met protestborden en kartonnen vliegtuigjes.

Greenpeace en Extinction Rebellion trekken vandaag hun eigen plan en hebben een actie voorbereid die de 'werkzaamheden waarmee het vliegveld dagelijks onze lucht en klimaat vervuilt' zal verstoren.

Volgens Greenpeace is de actie vreedzaam, maar burgerlijk ongehoorzaam. Het is niet de bedoeling om reizigers te hinderen. Hoe de actie eruit komt te zien, zal pas later vandaag blijken.

