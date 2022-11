Eigenaar privéjet razend over schade aan toestel na klimaatacties Schiphol-Oost

De eigenaar van een privéjet waaraan klimaatactivisten zich zaterdag vastketenden, is razend over schade die daarbij aan een van zijn vliegtuigen is veroorzaakt. Volgens directeur Bernhard Fragner van het Oostenrijkse GlobeAir, hebben de actievoerders door hun blokkade een statische ontlader van een Cessna Citation gemold. Volgens Greenpeace was het vliegtuig al beschadigd toen de activisten bij het toestel aankwamen.

Schade aan een Cessna 510 Citation van GlobeAir op Schiphol-Oost

Volgens Fragner was het onderdeel voor de actie nog niet kapot. "Na elke vlucht wordt door de bemanning een inspectieronde gelopen, waarbij ook de ontladers worden gecontroleerd", laat Fragner aan NH Nieuws weten. "De piloten hebben na de laatste vlucht bij het verlaten van het platform het vliegtuig in volledig luchtwaardige staat achergelaten." Fragner werd over de schade op de hoogte gesteld door Greenpeace zelf. In de mail claimt de milieuorganisatie dat er al 'mogelijk' schade was aan een 'antenne' aan de vleugel en dat de activisten dat al voor hun blokkade van de Cessna zelf hadden waargenomen. De mail is een dag na de actie naar GlobeAir verstuurd. Uit woede heeft directeur Fragner de e-mail op Instagram gezet. De volledige e-mail is onder dit artikel te lezen. Het artikel gaat verder onder de afbeeldingen

Actievoerders bij een GlobeAir-Cessna 510 Citation op Schiphol-Oost

'Miljonairs kunnen hun borst natmaken' Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace, laat NH Nieuws weten dat van te voren met activisten is afgesproken geen vliegtuigen te beschadigen en ook geen signalen heeft ontvangen dat dit tegen de afspraak in toch is gebeurd.

Volledig statement Greenpeace "Actievoerders hebben zaterdag gezien dat een antenne aan een vleugel kapot leek te zijn. Wij weten niet wat de oorzaak hiervan is. Voor de zekerheid en veiligheid hebben we dit proactief gemeld bij Globe Air. Alle actievoerders hebben met elkaar afgesproken geen schade te veroorzaken aan de privéjets. We hebben geen signalen ontvangen dat dit toch gebeurd is. Actievoerders waren vastgeketend aan elkaar, maar niet aan het vliegtuig. We hebben gezien dat het vliegtuig zondag alweer naar Genève is gevlogen, dus Globe Air is gewoon doorgegaan met hun vervuilende vluchten. Zolang dat zo blijft, gaan wij door met vreedzaam actie voeren tegen de vervuiling van de luchtvaart. Dus deze miljonairs kunnen hun borst natmaken."

Meer vliegtuigen 'opzettelijk' beschadigd Over eventuele schade of schadeclaims maakt Greenpeace zich volgens Oulahsen niet druk. Ze hoopt juist dat eigenaren van privéjets zich druk gaan maken over de opwarming van de aarde. De actie van zaterdag was specifiek op de privéjetluchtvaart gericht, omdat dat volgens Greenpeace de meest vervuilende manier van vliegen is. Directeur Fragner van GlobeAir zegt dat er nog zeker twee jets van andere eigenaren zijn beschadigd, maar dat is niet bevestigd. De vernielingen zijn volgens Fragner opzettelijk gebeurd. "Greenpeace heeft geen benul van vliegveiligheid", aldus de eigenaar. Greenpeace claimt wel degelijk een goede inschatting te kunnen maken over veilig actievoeren op Schiphol. Schade kost duizenden euro's De geknakte ontlader van zijn Cessna Citation is hersteld, maar de reparatie en nasleep hebben de maatschappij volgens Fragner zeker duizenden euro's gekost. Het toestel is gisteren van Schiphol naar Genève gevlogen, en vandaag van Genève naar Parijs.

Wat is een statische ontlader? Elk vliegtuig heef statische ontladers of zoals ze in Engels heten, static dischargers/wicks. De lonten hangen aan de vleugels en zijn bedoeld om statische lading, bijvoorbeeld door bliksem, af te voeren. Een antenne, zoals Greenpeace de lont in de onderstaande mail noemt, is het zeker niet. Antennes worden aan de romp van het vliegtuig gemonteerd en nooit aan de vleugels.

