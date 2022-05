6 vragen en antwoorden over drukte op Schiphol in aanloop naar persconferentie

Vanmiddag geeft Schiphol-topman Dick Benschop een persconferentie over de drukte en de problemen die hierdoor zijn ontstaan op de luchthaven. Luchtvaartverslaggever Doron Sajet van NH Nieuws legt naar aanleiding van een aantal vragen uit waarom het zo druk is op Schiphol en wat er gedaan kan worden tegen de drukte.

Waarom is het zo druk op Schiphol?

Dat komt voornamelijk door het tekort aan personeel. Of het nou bij de beveiliging, vluchtafhandeling of bij incheckbalies is, overal zijn er te weinig medewerkers om het grote aantal passagiers, dat op vakantie of zakenreis wil zonder al te veel oponthoud, te laten doorstromen.

Veel personeel is tijdens corona ontslagen en lang niet allemaal zijn weer teruggekomen. Ook is Schiphol te laat begonnen met het werven van nieuw personeel. Het personeel dat er nu zit is veelal getroffen door griep en corona.

Wat betekent dit voor de zomervakantie?

Schiphol moet met een goed en waterdicht plan komen om te zorgen dat het niet weer gebeurd. Het is mogelijk een aantal vluchten te verspreiden naar andere vluchthavens in Nederland. Ook moeten er vluchten geschrapt worden, zodat reizigers niet op het laatste moment worden teleurgesteld als ze een vlucht willen boeken.

Waarom betaalt KLM de bagageafhandelaars niet gewoon iets meer?

KLM zit vast aan de staatssteun die zij tijdens de coronacrisis hebben gekregen. De overheid heeft toen eigenlijk gezegd: 'we houden jullie overeind, maar dan moeten jullie zoveel mogelijk kosten gaan besparen'. Duurbetaalde medewerkers hebben daardoor loon in moeten leveren en andere lonen zijn bevroren. KLM kan nu dus niet zomaar de kosten omhoog gooien, want dat is niet volgens de afspraak. En alles moet ook nog terug worden betaald.