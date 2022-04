Drukte op Schiphol, reizigers laten vluchten omboeken: "Zolang ze maar weg kunnen"

Een ontspannen start van de vakantie zit er niet in op Schiphol. Dit weekend is het opnieuw erg druk op het vliegveld en Schiphol heeft voor vandaag en morgen 47 vluchten geannuleerd. Reizigers zijn de moeilijkste niet en laten hun reizen omboeken, zolang ze maar op vakantie kunnen.

De drukte van de meivakantie, het personeelstekort én de staking afgelopen weekend zorgen voor uren vertraging of zelfs annuleringen. Met de 47 geschrapte vluchten zorgt Schiphol voor 3500 minder passagiers.

De passagiers zijn omgeboekt naar een andere vlucht of maatschappij, waardoor ze vanaf Rotterdam The Hague Airport kunnen vliegen. Het heeft effect, ondanks de drukte lijken de wachttijden op Schiphol flink verminderd.

De vereniging van reisondernemingen ANVR is niet te spreken over de beslissing tot annulering en ook de internationale brancheorganisatie IATA vindt het schandalig, zo meldt NOS.

Naar Cyprus in plaats van Griekenland

Wat doe je als je langverwachte vakantie wordt geschrapt? Frank Oostdam van het ANVR ziet dat reizigers met geannuleerde vluchten afgelopen week niet de moeilijkste zijn. Ze willen vooral graag op vakantie. Ook als dat betekent dat de vlucht wordt omgeboekt, van Griekenland naar Cyprus.

Oostdam: "Dat is een geluk bij een ongeluk. Wij hebben liever dat reizigers omboeken, als reizigers überhaupt niet meer willen gaan kost dat reisorganisaties heel veel geld. Geld voor vliegtickets kunnen ze terugvragen, maar geboekte hotels moeten zij alsnog betalen."

Toch ziet Oostdam veel reisorganisaties worstelen met de drukte en annuleringen op Schiphol. Ondanks de drukte merkt hij op dat het na het eerste weekend gelukkig meeviel qua geannuleerde vluchten, met wat improviseren en ‘duw en trekwerk’ konden de meeste vakantievluchten, met flinke vertraging, alsnog vertrekken.

Met de directie van Schiphol zit hij deze week regelmatig om de tafel, vooralsnog vooral om dit weekend door te komen. Daarna is de bedoeling ook op lange termijn oplossingen te bedenken, al loopt dat stroef. "Schiphol wil de problemen heel graag oplossen, maar de enige échte oplossing is meer personeel."

Niet meer via Schiphol?

Of reizigers en reisorganisaties Schiphol voortaan beter kunnen mijden, dat denkt Oostdam niet. "We horen van veel mensen dat de vakantie begint als je op Schiphol bent. Ik ga er vanuit dat de situatie gaat verbeteren en we hopen dat dit een uitzondering is, ik ben er van overtuigd dat het personeelstekort uiteindelijk oplost."

Wat reizigers wél moeten doen is de site van de reisorganisaties en hun mail goed in de gaten houden. Daar krijgen ze bericht over de verwachte wachttijd, die, afhankelijk van de organisatie, één of twee uur extra kan uitvallen.

En wennen aan de drukte. "Als je in het hoogseizoen gaat is het altijd druk. Met de auto heb je zwarte zaterdag, dan heb je ook veel vertraging. Daar komt bij dat de luchthaven nu ook testen moet checken, wat ook extra tijd kost."