Ochtend op Schiphol 'goed verlopen' na naweeën staking, nog wel extra drukte

De rust is na de staking van gisteren is nog niet helemaal terug. Schiphol roept reizigers daarom op om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. Dat wordt niet alleen gedaan vanwege de nasleep van de staking, maar ook omdat het sowieso druk is vanwege de start van de meivakantie en baanonderhoud.

Schiphol laat weten ondertussen alles te doen om de chaos van gisteren helemaal te verhelpen. "De luchthaven en partners zijn continu met elkaar in gesprek en zetten alles op alles om vandaag zo vlot mogelijk te laten verlopen voor reizigers", laat men weten.

Wilde staking

Pakweg 150 bagagelossers van KLM legden gisteren plots het werk neer, zonder dat de luchtvaartmaatschappij, de luchthaven en de vakbond daar van af wisten. Er werd gestaakt om onvrede te uiten over de uitbesteding van werk aan een ander bedrijf. Ook zijn de boos over de waardering voor hun werk.

De staking zorgde er gisteren voor dat er ruim honderd vluchten moesten worden geannuleerd, talloze andere vluchten waren flink vertraagd. Er stonden lange tijd extreem lange wachtrijen op de luchthaven.

Ook op de weg was er chaos: de op- en afritten van de A4 naar Schiphol waren voor korte tijd helemaal dicht. Er werd reizigers opgeroepen om niet naar het vliegveld te komen.