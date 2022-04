Attention, your airport has changed: vluchten verplaatst vanwege chaos Schiphol

Tientallen vluchten die vandaag en morgen van Schiphol zouden vertrekken, vertrekken óf niet óf van Rotterdam-The Hague Airport, zo hebben de betreffende maatschappijen besloten. Daarmee geven ze gehoor aan de oproep van Schiphol om vluchten te schrappen en de drukte op de luchthaven daarmee binnen de perken te houden.

Luchtvaartmaatschappij en vakantieaanbieder Corendon verplaatst een deel van de vertrekkende vakantievluchten dit weekend van Schiphol naar Rotterdam-The Hague Airport. Het besluit om de vluchten te verplaatsen is een reactie op het verzoek van Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen om boekingen van duizenden passagiers te annuleren, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. "Voor honderden Corendon-klanten zou dat betekenen dat hun mei-vakantie niet kan doorgaan. Om dat te voorkomen, heeft Corendon - in overleg met Schiphol - ervoor gekozen om vrijdag en zaterdag enige vakantievluchten uit te voeren vanuit Rotterdam in plaats van Schiphol." Bodrum en Alanya Het gaat om twee vluchten met bestemmingen in Turkije (Bodrum en Alanya), meldt Rotterdam-The Hague Airport op haar website.

Corendon heeft de betreffende passagiers inmiddels geïnformeerd over de wijziging in hun vluchtschema. Volgens het bedrijf 'reageren passagiers over het algemeen opgelucht omdat ze erg opzagen tegen de vermoedelijke chaos op Schiphol'. Busvervoer Passagiers die vanuit het buitenland terugvliegen en onverwacht op Rotterdam-The Hague Airport landen in plaats van op Schiphol, worden door Corendon met bussen naar Haarlemmermeer gereden.

Vorige week zaterdag - de eerste dag van de meivakantie - ontaardde in een chaos op de luchthaven. Een combinatie van een continue stroom vakantiegangers, stakend bagagepersoneel en onderhoud aan de start- en landingsbanen leidde tot grote drukte. Zo groot dat de luchthaven passagiers enige tijd opriep niet meer te komen. Ook de afrit Schiphol van de A4 ging tijdelijk op slot. Om herhaling te voorkomen riep Schiphol maatschappijen dus op om vluchten te schrappen. Behalve Corendon lieten ook TUI en Transavia weten geen passagiers teleur te stellen.

KLM komt wel letterlijk aan het verzoek van Schiphol tegemoet, en schrapt tientallen vluchten om de werkdruk te verlichten, schrijft NOS. Ook zou de maatschappij inmiddels een verzoek bij Rotterdam - The Hague airport hebben ingediend om vluchten over te nemen. 3.500 passagiers Schiphol laat vrijdagmiddag in een persbericht weten dat voldoende luchtvaartmaatschappijen aan het verzoek tegemoet zijn gekomen en de drukte voor vandaag en morgen beheersbaar is. In totaal hebben bijna 3.500 reizigers die eigenlijk vandaag of morgen van of naar Schiphol zouden vliegen, te horen gekregen dat hun vluchtschema is aangepast. Voor zondag is Schiphol nog in overleg met de maatschappijen.