Schiphol wil door aanhoudende drukte komende week vluchten laten schrappen

Op Schiphol was het de afgelopen erg druk. Ook werd er afgelopen weekend een zogeheten 'wilde staking' gehouden van zo'n 150 bagagelossers van KLM. Buiten de vakbond om legden zij het werk neer om hun onvrede te uiten over de uitbesteding van hun werk aan het bedrijf Viggo. Behalve de ruim honderd geannuleerde vluchten, raakten er ook talloze vertraagd door de werkonderbreking.

Met het annuleren van vluchten kan het aantal vertrekkende passagiers worden verminderd. "Het is een vervelende, maar noodzakelijke maatregel om de aantallen reizigers omlaag te brengen, om zo samen met onze partners de drukte in goede banen te leiden", zegt een woordvoerder van Schiphol tegen NOS.

