Dit is waarom Walter en Gerben hun werk op Schiphol neerlegden

Een enorme chaos op en rond Schiphol was zaterdag het gevolg van de staking van KLM-bagagepersoneel. Zo'n 150 medewerkers legden tijdens een van de drukste dagen van het jaar het werk neer. Twee van hen zijn Walter en Gerben, ook zij staakten en vertellen nu waarom de werksituatie bij KLM onhoudbaar is geworden.

Drukte op Schiphol door staking bagagelossers op eerste dag meivakantie - NH Nieuws

De 52-jarige Walter van der Vlies, leidinggevende op de afdeling laden en lossen, ziet veel van zijn collega's uitvallen: "De werkdruk is gigantisch hoog en mensen lopen op hun tenen. Het komt vaak voor dat je een vliegtuig niet, zoals normaal, met vier of vijf mensen moet laden en lossen, maar met zijn tweeën. Het is soms zelfs zo dat er vluchten worden geannuleerd omdat er niet genoeg mensen zijn." 'Een onhoudbare situatie' Collega Gerben de Jong (36) beaamt het, en stelt dat de situatie onhoudbaar is geworden. Het begon volgens hem met de coronapandemie: "Op de luchthaven was een enorme flexibele schil aan medewerkers, maar die werden toen weggestuurd. Maar toen alles weer aan begon te trekken, bleef het aantal medewerkers achter", aldus De Jong. Het gevolg: een gapend gat in het personeelsbestand van KLM. En dat tekort aan krachten zorgt er volgens Gerben voor dat de werkdruk al maanden ontzettend hoog is. "Pauzes zijn ingekort en mensen moeten harder en sneller werken." Het gaat volgens Gerben soms zo ver dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden: "Denk aan de maximumsnelheid, 30 km/h op randwegen en 6 km/h op de parkeerplaatsen voor vliegtuigen. Er wordt daar harder gereden om tijd te winnen", geeft hij als voorbeeld. Van der Vlies kwam eind jaren tachtig in dienst, volgens hem is de situatie vergelijkbaar met die van zo'n dertig jaar geleden: "Er waren handjes tekort, maar toen zijn in een korte tijd tientallen mensen aangenomen", vertelt hij aan NH Nieuws. "Toen was er alleen geen onvrede over de hoogte van de lonen", vergelijkt hij.

Ligt de oplossing niet voor de hand? Luchtvaartverslaggever Doron Sajet van NH Nieuws legt uit dat het voor KLM helemaal niet zo makkelijk is om de lonen omhoog te gooien en nieuw personeel aan te nemen. Dit heeft te maken met een aantal eisen die de overheid heeft gesteld in ruil voor steun tijdens de coronacrisis. "De overheid heeft eigenlijk gezegd: 'we houden jullie overeind, maar dan moeten jullie zoveel mogelijk kosten gaan besparen'", legt Sajet uit. Duurbetaalde medewerkers hebben daardoor loon in moeten leveren en andere lonen zijn bevroren. "KLM kan nu dus niet zomaar de kosten omhoog gooien", gaat hij verder. "Want dat is niet volgens de afspraak. En alles moet ook nog terug worden betaald."

Gerben de Jong geeft aan moedeloos te worden van de situatie en heeft geen vertrouwen in verbetering vanuit de directie. Het was volgens de mannen daarom de hoogste tijd dat er gestaakt werd. Walter van der Vlies twijfelde dan ook geen seconde toen hij op zijn vrije dag lucht kreeg van de 'wilde staking' van zijn collega's.

Quote "Je wil helemaal geen actie voeren. Je wil dat alles goed verloopt, maar dit is het allerlaatste redmiddel" Walter van der Vlies

"Ik ben meteen in de auto gesprongen", vertelt hij over dat moment. Al kijkt Van der Vlies er naar eigen zeggen 'niet met trots op terug'. "Dat geldt ook voor de rest", zegt hij. "Je wil helemaal geen actie voeren. Je wil dat alles goed verloopt, maar dit is het allerlaatste redmiddel. Het is jammer dat de KLM het zo ver heeft laten komen." De directie van KLM heeft aangegeven de komende tijd met de ontevreden medewerkers in gesprek te gaan. Van der Vlies sluit meer stakingen niet uit als die gesprekken nergens toe leiden.

Chaos door staking De chaos is het gevolg van een zogeheten 'wilde staking' van zo'n 150 bagagemedewerkers van KLM. Buiten de vakbond om legden zij het werk neer om hun onvrede te uiten over de uitbesteding van hun werk aan het bedrijf Viggo. Behalve de ruim honderd geannuleerde vluchten, raakten er ook tallozen vertraagd door de werkonderbreking. Vanwege de vele geannuleerde vluchten, hoopten de passagiers in de terminal snel op. Dat liep zo uit de hand dat enkele afritten van de A4 werden afgesloten en reizigers met vluchten tot 15.00 uur opriep niet meer naar het vliegveld te komen. Enkele uren later werd dat verzoek ingetrokken.