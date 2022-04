Wilde staking dreunt na: Schiphol waarschuwt ook morgen voor 'extra drukte'

Vanwege de vele geannuleerde vluchten, hoopten de passagiers in de terminal snel op. Dat liep zo uit de hand enkele afritten van de A4 werden afgeslotenen Schiphol reizigers met vluchten tot 15.00 uur opriep niet meer naar het vliegveld te komen. Enkele uren later werd dat verzoek ingetrokken.

De chaos is het gevolg van een zogeheten 'wilde staking' van zo'n 150 bagagelossers van KLM. Buiten de vakbond om legden zij het werk neer om hun onvrede te uiten over de uitbesteding van hun werk aan het bedrijf Viggo. Behalve de ruim honderd geannuleerde vluchten, raakten er ook tallozen vertraagd door de werkonderbreking.

De woordvoerder raadt reizigers de vluchtinformatie goed in de gaten te houden, en tot kort voor vertrek te checken. De drukte is geen reden om reizigers te vragen zich eerder op het vliegveld te melden: voor vluchten binnen Europa geldt het advies om twee uur van te voren aanwezig te zijn, voor intercontinentale vluchten drie uur van te voren. "Maar het kan zijn dat de maatschappij kort voor vertrek toch vraagt om eerder aanwezig te zijn."

"Het beeld dat ik nu heb is dat er 110 KLM-vluchten zijn geannuleerd", vertelt een Schiphol-woordvoerder aan NH Nieuws. "Een deel van die reizigers is omgeboekt naar vluchten van morgen." Die reizigers komen dus bovenop de reizigers die morgen toch al zouden vertrekken, wat dus extra drukte betekent.

Langzaam weer beweging in lange rijen op Schiphol na wilde staking

