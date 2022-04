KLM-personeel op Schiphol staakt tijdens drukste dag van de meivakantie

Bagagelossers van KLM hebben vanochtend het werk neergelegd op Schiphol. Volgens FNV gaat het om een wilde staking die niet door de vakbond is georganiseerd. Het personeel is kwaad op KLM, omdat de luchtvaartmaatschappij ervoor gekozen zou hebben een deel van het werk uit te besteden aan het bedrijf Viggo. De staking valt tijdens een van de drukste dagen van de meivakantie.

Op een filmpje dat gedeeld wordt door FNV is te zien dat de medewerkers in een kantine zitten en onder andere 'actie' roepen en nieuwe collega's eisen. Ongeveer 150 werknemers hebben het werk neergelegd.

Er is een wilde staking uitgebroken onder de platform personeel van ⁦ @KLM ⁩. Ze zijn woedend over de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden. #staking #schiphol #vastveilig14 pic.twitter.com/GMn1f5VFz8

De wilde staking valt in een de drukste dagen van de meivakantie, die vandaag begonnen is. In een andere tweet is te zien hoe Vertrekhal 1 vanmorgen vroeg al volgelopen is. De komende weken wordt er dagelijks topdrukte verwacht. Bij alle bedrijven op Schiphol is er te weinig personeel om het grote aantal passagiers en vluchten zonder groot oponthoud te verwerken.

Vluchten geschrapt

Zowel Schiphol als KLM konden nog niet zeggen wat voor gevolgen de staking heeft. KLM heeft al meerdere vluchten moet schrappen vanwege landingsbaanonderhoud op Schiphol en een ongunstige windrichting. Daardoor zijn er minder start- en landingsbanen beschikbaar.