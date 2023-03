Te zwaar werk door koffersjouwers op Schiphol afgestraft door Arbeidsinspectie

Zes bagage-afhandelingsbedrijven op Schiphol moeten per direct hun koffersjouwers voorzien van hulpmiddelen om het laad- en loswerk te verlichten. Dat eist de Arbeidsinspectie. Het werk in de bagagehallen moet binnen twee jaar geautomatiseerd of gemechaniseerd zijn. Als de afhandelingsbedrijven de aanpassingen niet doorvoeren, kunnen ze bij toekomstige inspecties op Schiphol worden beboet.

Platformpersoneel bij de afhandeling van Delta Air Lines op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten personeel te zwaar werk uitvoeren, terwijl de Arbeidsinspectie had geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. De inspectie heeft zelf ook steken laten vallen: na 2010 is er op Schiphol niet meer gecontroleerd. Zes afhandelingsbedrijven moeten er per direct voor zorgen dat het personeel dat koffers laadt en lost beschikking krijgt tot tilhulpmiddelen. Die apparaten zijn er al op Schiphol, maar worden onvoldoende ingezet door gebrek aan coördinatie en zelfs pestgedrag. De bedrijven horen de apparatuur, zoals lopende banden, met elkaar te delen, maar zitten elkaar regelmatig dwars door bijvoorbeeld sleutels te verstoppen.

Lees ook Overbelaste ruggen en knieën: koffersjouwers Schiphol slepen werkgevers voor de rechter

Geen rijbewijs Bovendien zal het een uitdaging worden om de tilhulpen over het platform te verplaatsen. Twee weken geleden maakte NH Nieuws bekend dat veel werknemers niet beschikken over rijbewijzen en speciale voertuigen die als hulpmiddel niet van A naar B kunnen brengen. Boetes en dwangsommen De Arbeidsinspectie eist van de bedrijven op Schiphol dat de afhandeling in de bagagekelders binnen twee jaar wordt geautomatiseerd of gemechaniseerd. In januari maakte Schiphol bekend de bagagekelders de komende jaren aan te pakken, maar of de deadline in 2025 wordt gehaald, is nog maar de vraag. De Arbeidsinspectie dreigt met boetes en dwangsommen. Diesel niet meer toegestaan De Arbeidsinspectie maakte vandaag ook bekend dat Schiphol dieselapparaten moet gaan vervangen door duurzame alternatieven, zoals walstroom om geparkeerde vliegtuigen van energie te voorzien. De inspectie wil af van uitlaatgassen die kankerverwekkend zijn. De in totaal acht afhandelingsbedrijven op Schiphol hebben tot eind dit jaar gekregen om maatregelen te treffen om het platformpersoneel te beschermen tegen dieseluitstoot.