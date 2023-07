Kabinet: helft van bagageafhandelaren op Schiphol moet koffers pakken

Het relatief hoge aantal afhandelingsbedrijven op Schiphol is jaren een doorn in het oog van vakbonden en partijen zoals de SP en de PvdA in de Tweede Kamer. Doordat er voor de luchtvaartmaatschappijen veel keuze is in met wie ze in zee gaan, blijven de tarieven laag. Dat is fijn voor de maatschappijen, maar gaat ten koste van arbeidsomstandigheden van het personeel.

Niet voor niets is er al lange tijd sprake van een personeelstekort bij afhandelingsbedrijven op Schiphol. Werkgevers krijgen de roosters niet rond en potentiële nieuwe medewerkers blijven weg. Vooruitzicht op meer loon is er ook niet, omdat de luchtvaartmaatschappijen niet bereid zijn om meer te betalen en de afhandelingsbedrijven zich aan hun contract laten houden.

Flinke impact

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat een halvering van het aantal afhandelingsbedrijven de werkomstandigheden, kwaliteit en veiligheid aanzienlijk kunnen verbeteren. Toch kan het terugbrengen van het aantal grondafhandelaren een flinke impact hebben op de bedrijven en hun werknemers.

Demissionair minister Harbers laat daarom eerst een zogenaamde consultatieperiode ingaan, waarin alle belanghebbenden de gelegenheid krijgen om te reageren op de plannen. Dat deed hij eerder ook al bij de krimp van Schiphol naar 440.000 vluchten én 460.000 vluchten, en het tijdelijk sluiten van de Zwanenburgbaan voor onderhoud.

Veiligheidseisen

Net als Harbers pleit Schiphol ook voor minder afhandelingsbedrijven op de luchthaven, zodat de arbeidsomstandigheden voor het personeel kunnen verbeteren. Er is al een license to operate ingevoerd. Daarin staan veiligheidseisen en werkafspraken waar afhandelingsbedrijven zich op Schiphol aan moeten houden.