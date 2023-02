Omwonenden Schiphol boos over experiment spreiding vliegherrie: "Een ware nachtmerrie"

Omwonenden van Schiphol zijn boos over een experiment van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vliegtuigherrie anders te spreiden. Minister Harbers wil uitzoeken of de overlast verminderd kan worden, zonder dat het economisch belang van Schiphol wordt geschaad. De luchthaven moet krimpen, maar als het experiment slaagt zouden er meer vluchten per jaar mogelijk zijn dan nu is besloten. Omwonenden zeggen dat Harbers de geluidsregels 'flink wil oprekken', ten koste van de omgeving.