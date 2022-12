Schiphol mag ondanks tsunami van zorgen over nachtrust groot baanonderhoud uitvoeren

Bezorgde omwonenden hoopten het tij te keren door massaal te reageren op een zogenaamde internetconsultatie van het ministerie. Er kwamen 2.233 bezwaren binnen, die volgens het ministerie allemaal gelezen worden. Ondanks de zorgen en de oproep om het baanonderhoud uit te stellen en het verplaatsen van nachtvluchten niet toe staan, mogen de werkzaamheden van minister Mark Harbers vanaf 2 januari alsnog van start gaan.

De ontheffing van nachtvluchten op de Aalsmeerbaan schiet bij veel Uithoornaars in het verkeerde keelgat. Volgens Mirella Visser van bewonersorganisatie PUSH Uithoorn mag de Aalsmeerbaan 's nachts nooit worden gebruikt, ook niet tijdens onderhoud, en is het openstellen in strijd met de wet- en regelgeving over het baangebruik van Schiphol.

Opnieuw tegen het licht

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Harbers dat hij de aanpak van toekomstig baanonderhoud op Schiphol opnieuw tegen het licht wil houden. Dat komt te laat voor de omwonenden die het komende half jaar de overlast van de gesloten Zwanenburgbaan voor hun kiezen krijgen.

Geen stikstofvergunning

Vorige maand maakte milieuactivist Johan Vollenbroek ook al bezwaar tegen het onderhoud van de Zwanenburgbaan, omdat Schiphol geen stikstofvergunning zou hebben. Vollenbroek heeft het ministerie van Landbouw opgeroepen in te grijpen, maar is nog geen reactie op gekomen.

Het ministerie van Infrastructuur verwacht dat de Aalsmeerbaan tijdens het onderhoud hoogstens vijf tot tien keer 's nachts zal worden opengesteld.