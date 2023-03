Kabinet: mogelijk toch geen krimp Schiphol, wel minder nachtvluchten

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om toch af te zien van de aankondigde krimp op Schiphol. Vorig jaar besloot minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat het maximumaantal vluchten op de luchthaven vanwege de herrie moet worden teruggebracht van 500.000 naar 440.000 per jaar. In plaats van krimp stelt Harbers nu voor om het aantal nachtvluchten verder te verminderen en de geluidshinder terug te dringen met stillere vliegtuigen.

Het voorstel om af te zien van de krimp van Schiphol, in combinatie met een afname van het aantal nachtvluchten is een van drie opties die minister Harbers aan omwonenden, belangenorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven zelf wil voorleggen. Het aantal nachtelijke vluchten zou in dit voorstellen kunnen afnemen van 32.000 naar 25.000 per jaar.

In de twee ander voorstellen houdt Harbers wel vast aan een krimp naar 440.000 vluchten per jaar, een beperkte reductie van nachtvluchten en het uitbreiden van de periode die als nacht wordt beschouwd. De Buitenveldertbaan zou vaker dicht moeten en het gebruik van de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Schiphol-Oostbaan moet aan banden worden gelegd.

Deze zogenaamde consultatie, waarbij de mening van belanghebbenden wordt gevraagd, maakt deel uit een Europese procedure die het kabinet moet volgen, voordat er sprake kan zijn van krimp op Schiphol. De internetconsultatie is vandaag gestart en loopt tot 15 juni. Daarna maakt minister Harbers een keuze die hij aan de Europese Commissie zal voorleggen.

Naar de rechter

Luchtvaartmaatschappijen wachten de Europese procedure niet af en stappen volgende week naar de rechter om de aangekondigde krimp op Schiphol aan te vechten. Onder meer KLM, Transavia, alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, Air Canada, British Airways en het Spaanse Vueling willen dat de rechter de krimp verbiedt.,

Experiment

Het kabinet wil ook experimenteren met het anders spreiden van vliegtuigherrie in de omgeving van Schiphol, om erachter te komen of de krimp kan worden beperkt tot 460.000 vluchten per jaar. Omwonenden noemden dit experiment een 'ware nachtmerrie'.