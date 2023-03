85 mensen klaagden vorig jaar ruim 167.000 keer over Schiphol, de helft van alle klachten

85 mensen hebben vorig jaar gezamenlijk ruim 167.000 keer geklaagd over vliegtuigoverlast van Schiphol, bijna de helft van het totaal aantal klachten. De grootste herrieschoppers waren opnieuw vrachtvliegtuigen van het type Boeing 747-400. Dat meldt het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De Boeing 747-400 is een verouderd, viermotorig toestel en maakt vooral extra veel kabaal als hij volgeladen met vracht en kerosine vanaf Schiphol opstijgt.

In de top 20 van vluchten waarover het meeste geklaagd is, komt de Boeing 747-400 veertien keer voor. Koploper van de lijst was een vlucht van KLM's vrachtmaatschappij Martinair. Een met cargo volgeladen Boeing 747-400 steeg op 15 november 2021 rond 22.15u op vanaf de Buitenveldertbaan Schiphol en bulderde op een lage vlieghoogte over Amstelveen. 55 omwonenden dienden toen een klacht in bij BAS.

Omdat het vliegverkeer vorig jaar flink was toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, steeg het aantal meldingen over vliegtuighinder ook. 10.520 melders dienden in het zogenoemde gebruiksjaar 2022 jaar een klacht in. Een jaar eerder waren dat nog 7.645 melders. Het gebruiksjaar ging in op 1 november 2021 en liep tot en met 31 oktober 2022.

85 mensen klaagden ruim 167.000 keer

85 mensen dienden gezamenlijk ruim 167.000 klachten in bij BAS en waren daarmee verantwoordelijk voor bijna de helft van alle klachten. De andere helft kwam van de overige 10.435 mensen die klaagden over vliegtuiglawaai.

Meer klachten na 22.00 uur

Het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan tussen april en juli zorgde voor extra klachten van Amsterdammers en Amstelveners, door het extra inzetten van de Buitenveldertbaan. Ook werd er meer geklaagd na 22.00 uur. Door het personeelstekort bij de beveiliging vertrokken vluchten vaker met vertraging. Inwoners van Uithoorn en Aalsmeer klaagden toen meer, omdat de Aalsmeerbaan regelmatig 's avonds langer openbleef.