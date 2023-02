Krimp Schiphol geldt niet voor nachtvluchten: ministerie rekent weer op 32.000 per jaar

De geplande vermindering van het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt mogelijk teruggedraaid door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bedoeling was dat het aantal vluchten tussen 23.00 en 7.00 uur zou afnemen met maximaal 7000 vluchten. Het ministerie wil uitzoeken of de overlast van Schiphol verminderd kan worden door vliegtuigherrie anders te spreiden.

Vorig jaar besloot het kabinet dat het maximumaantal vluchten op Schiphol teruggaat van 500.000 naar 440.000 per jaar. Maar de komende tijd wil het experimenteren door oude en nieuwe geluidsregels te combineren, om zo tot een betere balans te komen. Dat is in het belang voor omwonenden en voor het economisch belang van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Als het experiment slaagt, zouden er 460.000 vluchten per jaar mogelijk zijn,

Opvallend is het aantal nachtvluchten waar het ministerie van uitgaat: 32.000 per jaar. Al voor het besluit om Schiphol te laten krimpen, werd gewerkt aan een afname naar 29.000 per jaar, die stapsgewijs verder zou krimpen naar 25.000 nachtvluchten per jaar. Het lijkt erop dat het ministerie uitgaat van minder nachtoverlast als er anders van en naar Schiphol gevlogen wordt. Het ministerie was niet bereikbaar voor een verklaring.

's Nachts vliegen met stillere vliegtuigen

Schiphol maakte deze week bekend bereid te zijn te willen krimpen tot 460.000 vluchten per jaar en verwacht perspectief van de overheid om op een duurzamere manier te kunnen groeien. De luchthaven denkt dat dat ook 's nachts kan met schonere, stillere vliegtuigen.

Geen verbod

Omwonenden, milieuorganisaties en meerdere partijen in de Tweede Kamer willen juist helemaal af van nachtvluchten. Een voorstel van GroenLinks om nachtvluchten helemaal te verbieden, werd door de Raad van State afgewezen. Volgens de Raad van State had de partij onvoldoende onderzoek gedaan naar alternatieven voor nachtvluchten.

Belang van nachtvluchten volgens Schiphol

Volgens Schiphol zijn nachtvluchten belangrijk vanwege internationale handel en de uitgebreide overstapmogelijkheden op de luchthaven. Reizigers zouden 24 uur per dag moeten kunnen rekenen op het internationale netwerk van Schiphol en vrachtvluchten moeten er altijd terechtkunnen.

Voor vakantiemaatschappijen zoals Transavia, TUI en Corendon zijn nachtvluchten ook van groot belang. Het biedt ze de mogelijkheid om hun vloot maximaal in te kunnen zetten. Net als het ministerie zegt Schiphol dat de hinder zal afnemen door nieuwe routes die om woonkernen leiden en dankzij glijvluchten met minder motorvermogen.