Schiphol wil groeien: 'Krimp naar 460.000 vluchten moet slechts tijdelijk zijn'

Schiphol wil slechts tijdelijk krimpen van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar. Dat heeft luchthaven vanavond bekendgemaakt in een zogenaamde zienswijze die bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ingediend. Bovendien wil Schiphol dat de overheid het vliegveld perspectief biedt om over enkele jaren weer te kunnen groeien.

Vliegtuigen van KLM en Easyjet op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Vorig jaar maakte minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat Schiphol moet krimpen naar 440.000 vluchten per jaar. Dat nieuwe maximumaantal zou eind dit jaar moeten ingaan, maar bleek niet haalbaar. Omdat de Europese Commissie zich er nog over moet buigen, zou die reductie van het aantal vluchten pas eind 2024 mogelijk zijn. Tot die tijd zegt Schiphol te kunnen krimpen tot 460.000 vliegbewegingen. Aan dat aantal houdt Schiphol zich nu vast en vraagt de overheid ook perspectief te bieden voor de luchtvaartmaatschappijen en omwonenden. De luchthaven wil af van het maximumaantal vluchten en daarvoor in de plaats werken met milieugrenzen. Schiphol denkt dat stillere, schonere vliegtuigen groei mogelijk maken, zonder dat omwonenden daar extra last van zullen krijgen. Tegen de krimp Die mening deelt minister Harbers met Schiphol. Vorig jaar oktober liet Harbers aan NH Nieuws weten dat hij ook voorstander is van zo'n milieugrens. KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol wil die milieugrens ook en is fel tegen de krimp. KLM vreest voor het verlies van duizenden banen als het krimpbesluit niet wordt teruggedraaid. Het ministerie wil binnenkort ook experimenteren met het anders spreiden van vliegtuigoverlast over de omgeving. Als die proef slaagt, denkt het ministerie te kunnen aantonen dat 460.000 vluchten per jaar mogelijk zijn (in plaats van de eerder aangekondigde 440.000). Omwonenden hebben aangegeven het experiment een 'nachtmerrie' te vinden.