Meerderheid Noord-Hollanders wil nog minder vluchten Schiphol

Ongeveer de helft van de Noord-Hollanders vindt dat het aantal vluchten op Schiphol verder omlaag moet. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met Kieskompas. Vanaf eind dit jaar wordt het maximumaantal vluchten op Schiphol teruggebracht van 500.000 naar 440.000 per jaar. Maar voor een meerderheid van de Noord-Hollanders gaat die krimp dus niet ver genoeg.

Vliegtuigen van KLM en TAP op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Volgens het onderzoek wil een kleine 30 procent van de Noord-Hollanders niet dat Schiphol nog verder beperkt wordt in het aantal vluchten. Een kleine 20 procent heeft er geen mening over. Vorig jaar maakte minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de krimp bekend, omdat Schiphol het maar niet voor elkaar kreeg om aan de eisen voor stikstof, fijnstof en geluidsoverlast te voldoen. Nog langer een oogje dichtknijpen was onhoudbaar geworden. Omwonenden die jaren strijden voor een kleiner Schiphol zien de krimp als een eerste stap naar een verdere beperking. Vanuit de luchtvaartsector, met name KLM, klinkt verzet. De luchtvaartmaatschappij schetst een doemscenario, waarin Schiphol een tweederangs luchthaven wordt, er duizenden banen verdwijnen en tevergeefs miljarden steekt in een nieuwe, stillere vloot. Deur naar groei op een kier Toch zal KLM zich voorlopig bij het besluit moeten neerleggen. Met nadruk op voorlopig, want kort nadat Harbers de knoop doorhakte over de krimp, zette hij de deur naar groei ook weer op een kier.

"Naar mate luchtvaartmaatschappijen erin slagen om de overlast verder te laten afnemen, creëren ze daar hun eigen groeiruimte mee" Minister Mark Harbers, Infrastructuur en Waterstaat

"Wat ik voor de toekomst veel belangrijker vind, is dat die hoeveelheid geluid en uitstoot die bij die 440.00 vluchten past de maximale norm op Schiphol wordt", zei Harbers op 7 oktober tegen NH Nieuws. Per jaar moet de overlast verder afnemen, "zodat de omgeving kan zeggen dat ze erop vooruitgaat". "Naar mate de luchtvaartmaatschappijen erin slagen om het nog verder te laten afnemen, creëren ze daar hun eigen groeiruimte mee. Als je dan als KLM binnenkort stillere, schonere vliegtuigen hebt, ben je uiteindelijke spekkoper ten opzichte van andere maatschappijen die meer geluid veroorzaken", aldus Harbers. Echte krimp pas volgend jaar Vanwege de coronacrisis is er de afgelopen drie jaar niet zoveel gevlogen als in 2019, de laatste keer dat er op Schiphol 500.000 vluchten waren. Dit jaar zal dat aantal tussen de 450.000 en 465.000 uitkomen, nog altijd meer dan het nieuwe maximumaantal van 440.000 vluchten per jaar. Dat komt omdat de Europese Unie in Brussel zich er eerst over moet buigen. In 2024, als ook Brussel groen licht geeft, is de krimp een feit. Shoppen voor stikstofruimte Intussen is Schiphol druk doende met het regelen van de natuurvergunning die al jaren ontbreekt. Die zou verkregen kunnen worden door het aantal vluchten nog verder te verminderen, zoals een meerderheid van de Noord-Hollanders wil. Daarvoor kiest Schiphol niet, maar is een omstreden pad ingeslagen door stikstofruimte te kopen van boerenbedrijven. Een meerderheid van de Tweede Kamer was hiertegen, maar het kabinet zag geen juridische mogelijkheden om Schiphol te verbieden om bij boeren te shoppen. Schiphol zegt inmiddels genoeg boeren te hebben uitgekocht om een gooi te doen naar die felbegeerde natuurvergunning. Naar verwachting maakt Schiphol deze maand meer bekend over de krimp.

Stand van NH Dit artikel maakt onderdeel uit van ons onderzoeksproject 'Stand van NH'. Hiervoor heeft NH Nieuws onderzoek laten doen door Kieskompas naar onderwerpen die inwoners van Noord-Holland het meest belangrijk vinden. Rondom de vier onderwerpen die het meest genoemd zijn in het onderzoek (wooncrisis, betaalbaarheid van het levensonderhoud, gezondheidszorg en natuur) organiseren wij themaweken waarin we uitgebreid op de onderwerpen ingaan. Voor uitleg over de verantwoording van het onderzoek kunt u hier terecht.