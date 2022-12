Ondanks krimp Schiphol nog steeds zorgen in Uithoorn over lawaai en uitstoot

Omwonenden van Schiphol in Uithoorn zijn bang dat het terugdringen van het aantal vluchten niet tot minder vliegtuigoverlast leidt. Die zorgen uitten ze gisteravond tijdens een bijeenkomst van bewonersorganisatie PUSH Uithoorn. De omwonenden zeggen dat vooral zij de dupe zijn geworden van de groei van Schiphol de afgelopen jaren. Nu willen ze dat vooral zij vanaf 2023 zullen profiteren van de aangekondigde krimp van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar. Maar het antwoord op de vraag of die wens wordt vervuld, bleef gisteren nog onbeantwoord.

Die vraag kan volgens het ministerie nog niet beantwoord worden, omdat het besluit eerst nog getoetst moet worden in Brussel. Bovendien is Schiphol zelf ook nog niet klaar met de uitwerking ervan. De nieuwe topman van de luchthaven, Ruud Sondag, verwacht half februari te kunnen vertellen hoe hij die krimp mogelijk gaat maken.

Bij de bewonersbijeenkomst waren ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en medewerkers van de GGD om vragen van omwonenden te beantwoorden, bijvoorbeeld over ultrafijnestof en de gevolgen van langdurig baanonderhoud. Toch bleef de prangendste vraag onbeantwoord: neemt de overlast in Uithoorn af, als Schiphol vanaf volgend jaar met 60.000 vluchten moet krimpen?

Hoewel Schiphol-baas Sondag gisteren niets kwijt wilde over de uitwerking van de krimp, maakte hij wel duidelijk zich niet te gaan verzetten zoals KLM dat doet. De luchtvaartmaatschappij schetst een doemscenario als het aantal vluchten daadwerkelijk naar beneden gaat, onder andere door een groot verlies van banen.

Orkestleider

"Ik denk niet dat wij van nature zulke verzetters moeten zijn", zegt Sondag tegen NH Nieuws. "We zijn de dirigent en orkestleider van dit hele gebeuren hier op Schiphol. We proberen dat met alle partijen gewoon goed te doen."

Onderhoudsbeurt

Er bleven meer vragen onbeantwoord tijden de bewonersbijeenkomst in Uithoorn. Het ministerie kon namelijk ook nog niks zeggen over het wel of niet door laten gaan van de grote onderhoudsbeurt aan de Zwanenburgbaan, in de eerste helft van volgend jaar. Omwonenden protesteren ertegen, omdat ze vrezen dat de nachtvluchten worden verplaatst naar de Aalsmeerbaan.

Aalsmeerbaan 5 tot 10 nachten open

Het enige dat het ministerie erover kwijt kon, was dat er verwacht wordt dat de Aalsmeerbaan hoogstens vijf tot tien nachten tijdens de maandenlange onderhoudsbeurt 's nachts zal worden gebruikt. Uitsluitsel over woningisolatie die de Uithoornaars is beloofd, is er ook nog niet.