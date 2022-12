Uithoornaars vrezen voor nachtrust door rammelende ontheffing voor onderhoud Schiphol

Omwonenden van Schiphol uit Uithoorn eisen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen toestemming geeft voor de mega-onderhoudsbeurt aan de Zwanenburgbaan. Als de minister de ontheffingsaanvraag van Schiphol voor het verplaatsen van nachtvluchten naar de Aalsmeerbaan goedkeurt, vrezen Uithoornaars maandenlang 's nachts wakker te liggen.

Een Boeing 777 van KLM stijgt op van de Aalsmeerbaan op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De Zwanenburgbaan van Schiphol moet vanaf begin januari langdurig op de schop. Het eerste deel van de renovatie duurt tot half april, daarna wordt er tot eind juni gewerkt aan het landingssysteem. Schiphol gaat ervan uit dat de Zwanenburgbaan een half jaar lang weinig tot niet kan worden gebruikt. De luchthaven wil zolang de Aalsmeerbaan opstellen voor nachtvluchten en heeft daarvoor ontheffing bij het Rijk gevraagd. Over die nachtvluchten is nu onrust in de gemeente Uithoorn, dat onder de rook van Schiphol ligt. Bewonersgroep PUSH Uithoorn eist van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat het mega-onderhoud van de Zwanenburgbaan voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Volgens de groep rammelt zowel de ontheffingsaanvraag van Schiphol als de internetconsultatie van het Rijk, waarop omwonenden reacties kunnen plaatsen over het onderhoud.

"De verstoring van onze nachtrust zal grote consequenties hebben voor onze gezondheid" Inwoner Uithoorn

Overstuur Mirella Visser van PUSH Uithoorn zegt dat inwoners er 'overstuur' van zijn. Plaatsgenoten hebben hun hoop op haar bewonersorganisatie gevestigd. "De verstoring van onze nachtrust zal grote consequenties hebben voor onze gezondheid en functioneren, dit gaat alle perken te buiten", schrijft een van hen aan haar. "Hopelijk kunt u dit voorkomen, het kan toch niet zo zijn dat Schiphol ons zo kan treffen?" Noodgeval Volgens Visser mag de Aalsmeerbaan 's nachts nooit worden gebruikt, ook niet tijdens onderhoud. Ze wijst het ministerie erop dat nachtvluchten op de Aalsmeerbaan in strijd is met de wet- en regelgeving over het baangebruik van Schiphol. Alleen in een noodgeval mag er afgeweken worden, maar onderhoud valt onder de reguliere operaties van de luchthaven, zegt Visser. Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Alle start- en landingsbanen van Schiphol - Schiphol

Onvolledige informatie Ook over de internetconsultatie van Rijk is de bewonersgroep niet te spreken. Het ministerie heeft onlangs nog extra documenten toegevoegd, maar dat was nadat er al meer dan duizend reacties van omwonenden waren ingediend. Die reacties zijn volgens Visser gebaseerd op onvolledige informatie van het ministerie. De consultatie opende op 4 november en sloot gisteren. Er zijn in totaal 1.801 reacties binnengekomen. Een woordvoerder van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat laat NH Nieuws weten dat alle reacties zullen worden bestudeerd. De internetconsultatie wordt volgens het ministerie niet verlengd, ondanks de later toegevoegde rapporten. Die documenten, met onder meer aanbevelingen van een extern bureau, zijn 'uit het oogpunt van transparantie' beschikbaar gemaakt. Vorige maand maakte milieuactivist Johan Vollenbroek ook al bezwaar tegen het onderhoud van de Zwanenburgbaan, omdat Schiphol geen stikstofvergunning zou hebben.