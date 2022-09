Mega-onderhoud aan Zwanenburgbaan Schiphol, omwonenden Buitenveldertbaan half jaar de sjaak

Schiphol gaat volgend jaar groot onderhoud plegen aan de Zwanenburgbaan, een van de zes start- en landingsbanen van de luchthaven. In de voorlopige planning staat dat de baan tussen 2 januari en eind juni nagenoeg gesloten is voor het vliegverkeer. Daardoor zullen naar verwachting vooral omwonenden van de Buitenveldertbaan het een half jaar moeten ontgelden.

Alle start- en landingsbanen van Schiphol. In het midden in het blauw de Zwanenburgbaan. Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Schiphol verwacht dat het eerste deel van het grote onderhoud tot half april 2023 duurt. De werkzaamheden aan Zwanenburgbaan richten zich vervolgens nog maandenlang op het vernieuwen van het landingssysteem van de baan, tot eind juni. Ondanks het voorbehoud aan alle data, gaat Schiphol ervan uit dat de Zwanenburgbaan in de eerste helft van volgend jaar weinig in gebruik zal zijn.

Inwoners van die gebieden zullen waarschijnlijk het meeste merken van de gevolgen van het onderhoud aan de Zwanenburgbaan. De Aalsmeerbaan en Oostbaan zullen vaker ingezet worden. Als de onderhoudsplanning definitief is, maakt Schiphol bekend welke banen meer in gebruik zullen zijn.

Vanwege de lange sluiting moet het vliegverkeer dat normaal gesproken op de Zwanenburgbaan start en land omgeleid worden naar de andere banen van Schiphol. Een groot deel daarvan zal voor rekening komen van de Buitenveldertbaan. De aanvliegroute van die baan gaat onder meer over 't Gooi, Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam-Buitenveldert en Amstelveen.

