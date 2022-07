Nieuwe nachtroute naar Schiphol door Zaanse strot geduwd: "Problemen verschoven"

De gemeente Zaanstad is niet blij met de nieuwe nachtelijke aanvliegroute naar de Polderbaan van Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) maakte gisteren bekend dat inwoners van Uitgeest, Castricum, Heemskerk en Beverwijk voortaan niet meer wakker hoeven te liggen door het vliegtuiglawaai. Volgens wethouder Breunesse van Zaanstad worden Assendelft en Krommenie nu extra opgezadeld met de herrie van Schiphol.

Toch zorgde het ronkende persbericht van LVNL gisteren niet uitsluitend voor opluchting onder Noord-Hollanders die al jaren wakker liggen van nachtvluchten. Volgens wethouder Wessel Breunesse van Zaanstad heeft de verkeersleiding van Schiphol het probleem alleen maar opgeschoven naar Assendelft en Krommenie. Breunesse had het kabinet ook afgeraden om de route te verleggen.

De aanvliegroute naar de Polderbaan van Schiphol die 's nachts voortaan een deel van Kennemerland en de IJmond ontziet, is mede mogelijk door een nieuw satellietsysteem dat door LVNL gebruikt wordt. Bovendien dalen de vliegtuigen gelijkmatig en hoeft er minder motorvermogen te worden gebruikt.

Volgens de Zaanse wethouder hebben inwoners van Assendelft en Krommenie al veel last van de nachtelijke aanvliegroute naar de Polderbaan. Hij spreekt van een waterbedeffect. "Minder hinder zou voor iedereen moeten gelden, maar vooral voor Zaanstad pakt dit juist negatief uit", laat Breunesse aan NH Nieuws weten.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft het negatieve advies van Breunesse in de wind geslagen en heeft daarmee de gemeente buitenspel gezet. Desondanks is de wethouder niet al te pessimistisch over het luchtvaartbeleid van het kabinet.

Einde aan alle nachtvluchten

Breunesse: "Ook na de aangekondigde krimp van Schiphol heeft Harbers laten zien dat hij veel meer vanuit de gezondheid van omwonenden redeneert en zijn bewoners prominenter betrokken bij de ontwikkeling van de luchthaven." Toch zou Breunesse willen dat Harbers veel verder gaat en een einde maakt aan alle nachtvluchten van en naar Schiphol.