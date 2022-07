Zorgt nieuwe aanvliegroute Polderbaan van Schiphol eindelijk voor nachtrust?

Dat klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is: voor de aanvliegroute zijn technische aanpassingen bij LVNL nodig geweest. Bovendien moest de minister van Infrastructuur en Waterstaat er zijn goedkeuring aan geven.

In mei 2020 introduceerde LVNL al een vaste nachtnadering naar de Zwanenburgbaan (op de afbeelding het rechter oranje streepje) waarbij met een bocht om Krommenie en Assendelft heen wordt gevlogen. Hiermee zou het vliegtuiglawaai voor bewoners in Zaanstad moeten zijn afgenomen.

Samen met bewoners

De baas van Luchtverkeersleiding Nederland, Michiel van Dorst, is blij met de nieuwe aanvliegroute: "Het is goed nieuws voor bewoners in Noord-Holland dat wij vandaag deze hinderbeperkende maatregel operationeel in gebruik nemen."

"Dankzij intensieve samenwerking met bewoners en bestuurders in de omgeving van Schiphol, de Omgevingsraad Schiphol en luchtvaartmaatschappijen die zich extra inspannen om innovaties toe te passen, kunnen we geluidshinder van vliegverkeer verminderen", aldus Van Dorst.

LVNL licht de nieuwe nachtnadering toe in deze video: