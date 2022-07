Aalsmeerbaan Schiphol na maandenlang onderhoud vanavond weer open

De Aalsmeerbaan van Schiphol gaat na drie maanden groot onderhoud om 18.00 uur weer open voor het vliegverkeer. Aanvankelijk zou de start- en landingsbaan tot half juli dichtblijven, maar de werkzaamheden zijn eerder afgerond. Op de timing van het onderhoud is veel kritiek geweest. In combinatie met de drukte op Schiphol zorgde de gesloten Aalsmeerbaan voor veel annuleringen van vluchten.

Schiphol waarschuwt omwonenden dat de baan de komende maand niet volledig inzetbaar is. Omdat de landingshulpsystemen ook vervangen zijn, moet Schiphol eerst zeker weten dat die ook goed werken. Daarvoor worden een aantal meetvluchten uitgevoerd en kan de baan bij slecht zicht niet worden gebruikt.

Op de timing van Schiphol om uitgerekend tijdens en na de meivakantie de baan op de schop te nemen, kwam veel kritiek. Daardoor moest het vliegverkeer al die tijd op andere banen worden afgehandeld, maar die konden ook niet altijd allemaal worden ingezet als de wind uit noordwesten kwam.

In combinatie met de reizigersdrukte in de terminals liepen regelmatig veel vluchten vertraging op of werden ze soms zelfs omgeleid naar andere luchthavens.

Nog meer onderhoud aan banen

Vanaf september tot eind november gaan achtereenvolgens ook de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan, Polderbaan, Kaagbaan en Schiphol-Oostbaan dicht voor onderhoud, maar de werkzaamheden aan die banen zullen veel korter duren.