Schiphol op de schop: tot najaar afwijkend vliegverkeer door groot baanonderhoud

De Aalsmeerbaan van Schiphol gaat vanaf 4 april ruim drie maanden dicht voor een grote onderhoudsbeurt. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de Buitenveldertbaan voor kortere tijd gesloten én is de Kaagbaan drie weken beperkt inzetbaar. Omwonenden zullen te maken krijgen met afwijkende vliegroutes.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vernieuwt het landingssysteem van de Aalsmeerbaan. Een deel van die werkzaamheden kunnen pas worden gedaan na het grote onderhoud. Dat betekent dat ook na half juli de Aalsmeerbaan zes weken lang niet in alle zichtomstandigheden kan worden gebruikt als landingsbaan.

Schiphol meldt dat er tot half juli wordt gewerkt aan de Aalsmeerbaan. Het asfalt van de start- en landingsbaan, en de omliggende rijbanen wordt vervangen. In het asfalt komen bijna duizend nieuwe ledlampen, wordt er in totaal 44 kilometer aan bekabeling gelegd en krijgen de baanmarkeringen een nieuwe lik verf. De hemelwaterputten en -leidingen worden aangepakt en de landingslichten vervangen.

De Kaagbaan is gedurende drie weken niet altijd inzetbaar, vanwege werkzaamheden aan een rijbaan. De Buitenveldertbaan zal dan vaker worden gebruikt als start- en landingsbaan, en de Zwanenburgbaan ook extra worden ingezet voor landende vliegtuigen.

De Buitenveldertbaan, die een deel van het vliegverkeer zou moeten opvangen, gaat ook opgeteld tien dagen dicht. Dat betekent dat de Schiphol-Oostbaan bij harde zuidwestenwind ook 's nachts mag worden gebruikt voor landende vliegtuigen. De naderingsroute van de Oostbaan gaat dwars en op lage hoogte over de binnenstad van Amsterdam.

Iedere keer als een baan beperkt of niet inzetbaar is, moet het vliegverkeer worden omgeleid naar een andere start- en landingsbaan. Tijdens deze onderhoudsperiode, die bij elkaar opgeteld tot het najaar duurt, kunnen omwonenden van Schiphol mogelijk te maken krijgen met afwijkende vliegroutes en geluidshinder.

