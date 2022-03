GroenLinks naar Raad van State voor verbod nachtvluchten Schiphol

De Raad van State gaat kijken of het mogelijk is om alle nachtvluchten op Schiphol te verbieden. Dat laat de Tweede Kamerfractie van GroenLinks weten aan NH Nieuws. De partij is de overlast en gezondheidsschade voor omwonenden zat en wil het verbod wettelijk laten vastleggen.

Er is met Schiphol afgesproken dat de nachtvluchten stapsgewijs afnemen, van 32.000 naar 25.000 per jaar. Volgens een woordvoerder van Schiphol hangt dat wel af van de opening van Lelystad Airport, de ontwikkelingen van de luchthaven en vervanging van vluchten door treinen.

Kröger heeft haar initiatiefwet vandaag ingediend bij de Raad van State: "Nachtvluchten leiden tot veel overlast. Mensen verdienen een gezonde nachtrust, daarom dien ik vandaag onze wet in. Schiphol legt een veel te groot beslag op haar omgeving. Zonder nachtvluchten kunnen er 22.000 huizen gebouwd worden. Wat GroenLinks betreft gaan woningen boven vliegtuigen."

In de knel

Als het tot een verbod komt, zal dat grote gevolgen hebben voor luchtvaartmaatschappijen zoals Transavia. Er vertrekken 's nachts relatief veel vakantievluchten. Door ze de nacht al in te zetten, zijn die toestellen gedurende de dag vaker inzetbaar. Ook vrachtvluchten kunnen door het verbod in de knel raken.

In de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol deel van uitmaakt, wordt het nachtvluchtverbod van Suzanne Kröger door meerdere partijen toegejuicht. Ook de lokale VVD wil, in tegenstelling tot de partij in de Tweede Kamer, ervan af.

"Wij pleiten al jaren voor een nachtsluiting", zegt VVD-wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer. "Het zou voor de inwoners in de hele regio goed nieuws zijn als er geen nachtvluchten meer zijn. Verstoring van de nachtrust is slecht voor je gezondheid. Dus veel inwoners zullen hier blij van worden."

Nobel is overigens geen voorstander van een nachtvluchtverbod tussen 23.00 en 6.00 uur: "We zouden echter niet naar een dergelijk lang en hard tijdvak willen. Dat kan consequenties hebben voor de operatie."

Uitplaatsen naar Lelystad Airport

"Ik heb eerder gezegd dat uitplaatsing naar Lelystad een goede oplossing zou zijn. Hoewel de opening van dat vliegveld weer vertraging op dreigt te lopen, ligt die optie nog steeds op tafel. De sector moet zelf ook aangeven hoe ze dit kunnen oplossen. Want het netwerk met bestemmingen mag er natuurlijk niet onder lijden", aldus Nobel.

De Raad van State buigt zich over de wet om te kijken of hij haalbaar is. Daarna zal erover moeten worden gestemd in zowel de Tweede als Eerste Kamer.