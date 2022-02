GroenLinks: krimp Schiphol wettelijk vastleggen kan wooncrisis oplossen

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer wil dat Schiphol minstens 100.000 vluchten inlevert en wil dat ook wettelijk laten vastleggen. Die krimp zal volgens Kamerlid Suzanne Kröger genoeg stikstofwinst opleveren om 100.000 extra woningen te kunnen bouwen. Bovendien zou minder geluidsoverlast de regio rondom Schiphol leefbaarder maken.

Inmiddels kan Schiphol daardoor ook al zeven jaar niet 'gestraft' worden als zij de geluidsregels overtreedt, maar hoogstens op de vingers getikt door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als het aan GroenLinks ligt, komt die juridische basis er voor 500.000 vluchten per jaar er ook niet meer, maar worden er niet meer dan 400.000 vliegbewegingen wettelijk vastgelegd.

Het maximumaantal vluchten op Schiphol zou dan met 100.000 teruggaan naar hoogstens 400.000 vliegbewegingen per jaar. De huidige 500.000 vluchten staan overigens ook nog niet wettelijk vast. Daar wordt al zeven jaar aan gewerkt, maar tot nu toe zijn de kabinetten Rutte II, III en IV daar nog niet in geslaagd, onder andere door het ontbreken van een natuurvergunning.

Kröger laat NH Nieuws weten vanmiddag in de Tweede Kamer voor de wettelijk krimp van Schiphol te gaan pleiten bij de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. "Een kleiner Schiphol is beter voor de gezondheid van omwonenden, het klimaat, de natuur en helpt de wooncrisis oplossen"zegt Kröger. "Wat GroenLinks betreft legt het kabinet snel de noodzakelijke krimp juridisch vast."

