Bewoners eisen krimp Schiphol en meer woningbouw tijdens bezoek minister

Omwonenden van Schiphol willen dat de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, werk maakt van structureel minder vluchten op Schiphol. Bovendien willen inwoners van Rijsenhout dat Harbers definitief een streep zet door de plannen voor de 'tweede Kaagbaan'. Harbers bezocht de afgelopen dagen Rijsenhout en Aalsmeer, maar sprak ook met de topmannen van Schiphol, KLM en LVNL.

Minister Harbers werd in Rijsenhout ontvangen in een verwaarloosde kas: een doorn in het oog van de inwoners. Vanwege de reservering van de parallelle Kaagbaan mogen er geen nieuwe woningen worden gebouwd in het vergrijsde dorp. De kassen mogen ook niet zomaar worden gesloopt, omdat de grond formeel bestemd is voor tuinbouw. Door het gebrek aan woningbouw en nieuwe voorzieningen verandert Rijsenhout langzamerhand in een spookdorp en blijft de komst van nieuwe, jonge inwoners uit.

Een van de inwoners met wie Harbers in gesprek ging, was Co van der Laarse. Die zag de afgelopen vijf jaar talloze politici langskomen voor werkbezoeken aan Rijsenhout. "Staatssecretaris Mansveld is geweest, commissaris van de Koning Remkes, alle bestuurders van Haarlemmermeer, minister Ollongren, nu Harbers", vertelt Van der Laarse aan NH Nieuws. Ze kregen allemaal hetzelfde verhaal te horen: stop de reservering van de parallelle Kaagbaan, sloop de verlaten kassen en zorg voor woningbouw. Van der Laarse: "Harbers zou zich onsterfelijk kunnen maken door die reservering te schrappen, anders is hij gewoon weer één van het lange lijstje van politici die op bezoek is geweest." Harbers heeft volgens Van Der Laarse geen toezeggingen gedaan. Artikel gaat verder onder de tweet.

In Aalsmeer werd de minister ontvangen door vertegenwoordigers van de bewonersdelegatie van de Kaagbaan en Aalsmeerbaan in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Ze zijn met hem gaan wandelen en maakten duidelijk waar Harbers wat hen betreft meteen mee aan de slag moet: minder vluchten op Schiphol. "Anders is het dweilen met de kraan open", zegt bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans tegen NH Nieuws. "Begin met krimp en kijk dan naar hinderbeperkende maatregelen voor de vluchten die overblijven." Volgens Poelmans heeft Schiphol geen recht op de 500.000 vliegbewegingen per jaar die nu toegestaan zijn, omdat er te weinig gedaan zou zijn tegen de overlast en de luchthaven niet over de nodige natuurvergunning beschikt. Neergesabeld De hinderbeperkende maatregelen die Schiphol neemt en worden bijgehouden op de site minder hinder Schiphol, zijn gisteren tijdens Harbers' bezoek door de vertegenwoordigers 'neergesabeld'. "Dat zijn geen hinderbeperkende maatregelen, maar hinderverschuivende maatregelen", zegt Poelmans. Volgens hem verschuift Schiphol de overlast naar andere woonkernen, in plaats van de hinder te laten afnemen. Ook in Aalsmeer deed Harbers geen toezeggingen. Volgens zijn woordvoerder volgen er meer kennismakingsgeprekken met omwonenden van Schiphol. Op 24 februari debatteert Harbers voor het eerst met de Tweede Kamer over de toekomst van de luchthaven.