Bond wil dat nieuwe minister einde maakt aan onveilig werk op Schiphol

Vakbond FNV heeft Mark Harbers, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, opgeroepen haast te maken met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op Schiphol. In een brief aan Harbers schrijft FNV dat 'werkend arm worden en eerder doodgaan door de werkzaamheden op de luchthaven eerder regel dan uitzondering is’.

Mark Harbers (VVD) is in het kabinet Rutte IV de opvolger van zijn partijgenoten Barbara Visser en Cora van Nieuwenhuizen. Visser was korte tijd minister nadat Van Nieuwenhuizen opstapte om voorzitter van Energie-Nederland te worden. Tijdens haar hele ministerschap hebben de bonden, en ook de SP, in de Tweede Kamer gepleit voor betere arbeidsomstandigheden voor het grondpersoneel op Schiphol.

FNV spreekt van een 'doorgeslagen concurrentie' waarvan ze hopen dat Harbers er wel een einde aan maakt. Cao-afspraken worden volgens de bond niet nagekomen en de arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenwet overtreden.

De goedkoopste

De vakbond vindt dat Schiphol de vliegveiligheid en de gezondheid van medewerkers op het spel zet door de goedkoopste luchthaven van Europa te willen zijn. Op Schiphol zijn acht afhandelingsbedrijven actief die met elkaar concurreren. Op andere Europese luchthavens zijn hoogstens drie afhandelingbedrijven verantwoordelijk voor het grondwerk. Vandaag maakte Swissport bekend het personeel beter te gaan betalen en vaste contracten aan te gaan bieden.

Onderzoek

FNV Schiphol heeft zelf onderzoek gedaan naar de gezondheid naar medewerkers. Daaruit zou blijken dat bij platformpersoneel 'bovengemiddeld vaak kanker, hart- en vaatziekte en longaandoeningen voorkomt'.

"De luchtvaartsector weet dit al 15 jaar", zegt Joost van Doesburg van FNV. "En toch is de Schiphol Group niet van plan om voor 2030 de blootstelling aan ultrafijnstof te verminderen. Dat mag de minister niet laten gebeuren."

Op 24 februari debatteert minister Harbers voor het eerst met de Tweede Kamer over Schiphol.