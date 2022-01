Vaste banen voor grondpersoneel Swissport op Schiphol

Grondafhandelaar Swissport op Schiphol gaat de contracten van tijdelijk personeel omzetten naar arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Het gaat om meer dan honderd medewerkers. Vakbonden strijden al jaren voor meer baanzekerheid op Schiphol. FNV is positief, maar twijfelt of al het Swissport-personeel er echt op vooruitgaat.

Er is op Schiphol een groot tekort aan grondpersoneel. Aan het begin van de coronacrisis is een aanzienlijk deel van het personeel ontslagen en werden tijdelijke contracten niet verlengd. Het gebrek aan grondmedewerkers zorgde afgelopen zomer voor een chaos bij de bagage-afhandeling.

Het is de afhandelingsbedrijven op Schiphol tot nu toe niet gelukt om genoeg nieuw personeel aan te trekken, terwijl het aantal vluchten wel toeneemt. Volgens de vakbonden komt dat vanwege de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, te lage salarissen en onvoldoende baanzekerheid. Swissport probeert dat tij te keren door het huidige en nieuw personeel vaste contracten aan te bieden.

'Kleine contractjes'

Joost van Doesburg van FNV Schiphol laat NH Nieuws weten 'positief' te zijn over de vaste banen bij Swissport. Helemaal overtuigd van de goede bedoelingen van het afhandelingsbedrijf is hij niet: "Het moeten wel banen zijn met voldoende uren en dus geen kleine contractjes." Van Doesburg hoopt daar zekerheid over te krijgen bij de onderhandelingsgesprekken die de bonden en afhandelingsbedrijven vandaag voeren.

Concurrentie

De vakbonden willen sectorbrede cao. Dat wil zeggen dat alle acht afhandelingsbedrijven op Schiphol hun personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten laten werken. De onderlinge concurrentie zorgt er momenteel voor dat die bedrijven zoveel mogelijk kosten proberen te besparen, waaronder bij het salaris van het personeel. Er is inmiddels wel afgesproken de lonen met 3,4 procent te laten stijgen.

Afhandelingsbedrijven op Schiphol zorgen onder meer voor het laden en lossen van bagage en vracht, het slepen van vliegtuigen en het inchecken van passagiers.