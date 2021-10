Personeelstekort zorgt ook voor grote werkdruk bij luchtvracht Schiphol

Er is een groot tekort aan personeel bij de vrachtafhandelaren op Schiphol. Anonieme medewerkers trekken bij NH Nieuws aan de bel, omdat zij zien dat er veel aandacht is voor de werkdruk bij de passagiersvluchten en nauwelijks voor de luchtvracht. Nieuw personeel werven blijkt ingewikkelder dan ooit. Bovendien verschillen betrokkenen van mening over een oplossing.

De namen van de anonieme werknemers zijn bij de redactie van NH Nieuws bekend, maar mogen uit vrees voor represailles van hun werkgever niet worden gepubliceerd. Ze klagen over een te hoge werkdruk bij de afhandeling van de vrachtvluchten op Schiphol. Nieuwe collega's dienen zich bijna niet aan. Er zijn grote zorgen over de veiligheid.

Als er al nieuw personeel wordt aangenomen, is dat maar van korte duur, volgens een van de medewerkers. "Het zijn vooral tijdelijke buitenlandse medewerkers, dus dan kan je je de taalbarrière wel voorstellen. Dat is bijvoorbeeld heel nadelig voor het inwerken dat heel snel moet gebeuren."

"De luchtvracht is tijdens corona enorm toegenomen", vervolgt de medewerker. "Waar je vroeger een paar uur voor had, moet nu in een half uurtje gebeuren."

Wegwerppersoneel

Tweede Kamerlid Mahir Alkaya van de SP vindt dat de werkomstandigheden op Schiphol moeten verbeteren. "Als die goed genoeg zijn, dan zullen mensen er ook voor kiezen om dat beroep uit te oefenen. Maar als je geen respect krijgt van je werkgever, als je wordt behandeld als wegwerppersoneel, als je de ene op de andere dag ontslagen kunt worden en simpelweg niet genoeg betaald krijgt, dan kun je beter een ander beroep zoeken."

Birte Nelen van vakbond FNV pleit voor een cao die voor alle vrachtafhandelbedrijven hetzelfde is: "Zodat werkgevers niet meer met elkaar concurreren over arbeidskosten, maar op basis van kwaliteit." Alkaya van de SP wil juist af van het grote aantal afhandeleren op Schiphol. Dat zijn er momenteel acht. In omringende landen zijn dat er hoogstens twee of drie.

Mag niet van de wet

"Dat zou van de wet niet eens mogen", vertelt directeur Maarten van As van belangenvereniging Air Cargo Netherlands (ACN). "Het is een vergaand geliberaliseerde markt, het mag van de Europese regelgeving. Al zou je het willen. Ik denk dat dat lang niet optimaal is, je wil gewoon een vorm van marktwerking hebben."

Volgens SP-Kamerlid is het mogelijk om een wettelijk maximum op het aantal bedrijven te stellen. Al wacht hij wel eerst een onderzoek af dat voormalig demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten uitvoeren naar de invoering van sociale vestigingseisen voor bedrijven op Schiphol. Die onderzoeksresultaten zouden al in het voorjaar worden gepubliceerd, maar zijn nog steeds niet bekendgemaakt.

Frankfurt

Maarten van As van ACN denkt niet dat de werkdruk afneemt en het personeelstekort bij de luchtvracht oplost door er een groot bedrijf van te maken. Hij vergelijkt het personeelstekort op Schiphol met Frankfurt, waar veel minder afhandelaren actief zijn: "Daar liggen ook honderden platen met vracht die niet afgehandeld zijn. Precies hetzelfde probleem, geen personeel."

Een reportage over de werkdruk bij de vrachtafhandelaren op Schiphol.