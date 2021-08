Groot tekort aan grondpersoneel op Schiphol: piloten helpen mee met inladen bagage

Op Schiphol is een groot tekort aan grondpersoneel. Bij een vlucht van Transavia hebben gisteren twee piloten geholpen met het inladen van de bagage. Bij tien vluchten van Transavia kon de bagage niet of maar deels mee naar de plaats van bestemming. Volgens FNV Schiphol zijn de problemen voorlopig nog niet opgelost.

De zomervakantie is de drukste periode op Schiphol en het personeelstekort wordt volgens Van Doesburg alleen maar groter. "Het zijn banen met de allerlaagste salarissen en de werkdruk is heel hoog. Mensen stoppen er ook mee."

Volgens de woordvoerder is het niet gebruikelijk. "Het was erg druk, inchecken duurde vaak langer omdat passagiers niet alle formulieren rond corona op orde hebben en door tekort aan grondpersoneel konden soms koffers niet worden geladen."

Afgelopen weekend werd duidelijk hoe nijpend het tekort is. Op een vlucht van Transavia hielpen piloten met het inladen van de bagage. "De piloten hadden de vluchtvoorbereiding al gedaan", vertelt een woordvoerder Transavia. "Ze zaten eigenlijk te wachten en hadden zoiets van 'wij helpen wel even'."

Er was al voor gewaarschuwd: een zomerchaos op Schiphol vanwege een tekort aan personeel. En dat is vervelend voor reizigers. Zij komen zonder bagage aan op hun vakantieadres of hebben last van vertragingen.

Dat merkt ook een bagagemedewerker van Viggo, het afhandelingsbedrijf waar Transavia mee samenwerkt. "In diensten van soms meer dan tien uur doen we met z'n tweeën het werk dat eigenlijk door minstens vier mensen gedaan zou moeten worden", zegt hij tegen de NOS. "Dagelijks wordt gevraagd of ik nog een uurtje langer kan werken. Ik zou eigenlijk 40 uur per week werken, maar daar zit ik bijna standaard overheen."

Viggo laat in een reactie aan de NOS weten zich niet te herkennen in dit beeld. "De arbeidsvoorwaarden bij ons bevinden zich boven het gemiddelde van de sector."

Veiligheid

De woordvoerder van Transavia benadrukt dat er niet alleen een personeelstekort is op Schiphol. "Het is niet makkelijk op te lossen. Je ziet het ook in onder andere de horeca, zorg en retail." Toch zullen de grootste problemen na het weekend verlopen zijn, zegt ze. "We hebben er alle belang bij dat Viggo het snel oplost, dus we denken ook mee. Er zullen de komende tijd meer mensen worden ingezet."

Daarmee hoopt de luchtvaartmaatschappij ook nieuwe aanvaringen met klanten te voorkomen. Afgelopen zondag ontstond er onrust op een vliegtuig naar Napels omdat niet alle bagage mee kon. De marechaussee haalde uiteindelijk een vrouw van boord. "We kunnen nooit garanderen dat alle bagage mee kan. De meeste passagiers hebben er wel begrip voor, maar op zulke momenten komt de veiligheid van het personeel in het geding. Geweld is nooit de oplossing." Alle koffers zijn ondertussen aangekomen op de plaats van bestemming.