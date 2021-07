Onzekere start van de zomervakantie op Schiphol

Reizigers op Schiphol zullen de komende week rekening moeten houden met slecht nieuws over hun vakantieplannen. Zolang de besmettingscijfers stijgen, zowel in Nederland als in het buitenland, is niemand nog zeker van een onbezorgde zonvakantie. Vandaag begint de zomervakantie voor het noorden van het land, inclusief Noord-Holland, en dat was te merken in de vertrekhallen van de luchthaven.

Een Boeing 787-9 Dreamliner stijgt op vanaf Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Vooral bij incheckbalies van de vakantiemaatschappijen Tui, Transavia en Corendon was het vanmorgen druk. Schiphol waarschuwde vorige maand al voor piekmomenten die doen denken aan de periode voor de pandemie. Het lange wachten is vooral te wijten aan het controleren van documenten zoals gezondheidsverklaringen en het Digitaal Corona Certificaat. Wie na vandaag nog op vakantie gaat, moet de reisadviezen goed in de gaten houden. De oplopende besmettingscijfers kunnen ervoor zorgen dat andere landen Nederlanders gaan verplichten in quarantaine te gaan of helemaal niet toelaten, meldt de NOS. Of Nederland code rood krijgt van Europese agentschap ECDC, zal waarschijnlijk volgende week blijken. Deze jongeren op Schiphol zijn vandaag vertrokken. De eerste groep was kort van tevoren omgeboekt vanwege code oranje op hun oorspronkelijke bestemming.

De zomervakantie begint ook voor deze jongeren op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Mattijs ten Brink, directeur van Sunweb, denkt niet dat populaire vakantielanden, zoals in Zuid-Europa, Nederlanders zullen weren. "Die zien ons heel graag komen", aldus Ten Brink. Toch houdt hij rekening met landen die de grenzen voor ons sluiten en dat reizigers opgehaald zullen moeten worden. Niet alleen de vele coronamaatregelen kunnen roet in het eten gooien voor vakantiegangers op Schiphol, ook blijven er acties en stakingen in de lucht hangen. Vakbond FNV is niet te spreken over de veiligheidsmaatregelen voor het personeel. Passagiers kunnen namelijk gevraagd worden om dichter bij elkaar in de buurt te staan, om bijvoorbeeld geen vluchtroutes te blokkeren. Zwartmaken Inmiddels krijgt het beveiligingspersoneel volgens de bond ook de opdracht om de anderhalve meter afstand los te laten. Dat pikt FNV niet en dreigt met werkonderbrekingen. Volgens Schiphol is FNV-campagneleider Joost van Doesburg doelbewust bezig met het zwartmaken van de luchthaven. Beveiligers zouden alleen maar in de buurt van de passagiers mogen komen om ze te fouilleren. Van Doesburg kwam vanochtend poolshoogte nemen op Schiphol.

Joost van Doesburg van FNV over de zomerdrukte voor het Schipholpersoneel - NH Nieuws / Doron Sajet

Vanavond is er weer een coronapersconferentie van het demissionaire kabinet. Haagse bronnen van de NOS melden dat onder andere de horecatijden aan banden worden gelegd. Over de zomervakantie wordt vanavond vermoedelijk nog niets gemeld.