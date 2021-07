Nóg meer papierwerk mee naar Schiphol voor alleenstaande ouders en kinderen

Alleenstaande reizigers met kinderen moeten bij de paspoortcontrole van de marechaussee een toestemmingsformulier laten zien, waarmee bewezen kan worden dat de thuisblijvende akkoord gaat met de vliegreis. Om twijfel bij de grenswachter te voorkomen, wordt het aangeraden om ook een kopie van zijn of haar paspoort, geboorteakte, bewijs van ouderlijk gezag en het ouderschapsplan mee te nemen.

Het papierwerk komt bovenop de gezondheidsverklaringen, zoals negatieve coronatestuitslagen of digitale coronacertificaten die een groot deel van de reizigers bij zich moet hebben.

224 kinderen ontvoerd

Indien de marechaussee de situatie niet vertrouwt of het toestemmingsformulier ontbreekt, worden de reizigers uit de rij gehaald, meegenomen naar een kantoor en wordt de andere ouder gebeld. De controles blijken niets voor niks te zijn, want in 2020 werden 224 kinderen ontvoerd en door een van de ouders naar buitenland meegenomen. In 2019 waren dat 207 kinderen, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Ook binnen de open grenzen van Europa

De marechaussee meldt dat ook alleenstaande ouders die met kinderen binnen het Schengengebied reizen, toestemming moeten hebben van de thuisblijvende moeder of vader. Reizigers komen dan niet langs een paspoortcontrole, maar de marechaussee kan ingeschakeld worden als de luchtvaartmaatschappij bij het inchecken of instappen onraad bespeurd of ze een melding krijgen van de achterblijvende ouder.

Er zijn 26 Europese Schengenlanden, waaronder bijna heel West-Europa en een kleiner deel van Centraal- en Oost-Europa.

Moeders ontvoeren het vaakst

In 2020 werden kinderen het meeste ontvoerd naar Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Veruit de meeste ontvoeringen werden gepleegd door moeders: 74 procent tegen 25 procent vaders. In 1 procent van de gevallen was een ander familielid schuldig aan de ontvoering.