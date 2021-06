FNV dreigt met acties als 1,5-meterregel bij beveiliging Schiphol wordt losgelaten

Vakbond FNV dreigt met acties bij de beveiligingscontrole op Schiphol als het personeel gedwongen wordt om de anderhalvemeterregel los te laten. Volgens de bond liegt Schiphol over de toestemming die ze van gemeente Haarlemmermeer heeft gekregen om tijdens drukte af te wijken van de maatregel.

Krap twee weken geleden maakte Schiphol al op NH Nieuws bekend dat de anderhalvemeterregel tijdens drukte zal worden losgelaten. Dat is volgens de luchthaven nodig om tijdens een calamiteit vluchtroutes vrij te houden. Het dragen van een mondkapje blijft daarom op heel Schiphol verplicht. In de meeste openbare ruimtes in Nederland hoeven sinds vorige week zaterdag geen mondmaskers meer gedragen te worden.

Joost van Doesburg van FNV Schiphol zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt over het loslaten van de veilige afstandsnorm voor het personeel. Bovendien zou Schiphol liegen over de toestemming die ze van de gemeente Haarlemmermeer kreeg om bij elkaar 14 uur per dag te mogen afwijken van de anderhalvemeterregel.

'Beveiligers overleden aan corona'

Van Doesburg: "Dat nu de coronaregels door de beveiligingsbedrijven worden overtreden, doet de FNV denken aan het begin van de pandemie. Toen moesten de beveiligers nog weken doorwerken zonder beschermingsmiddelen als mondkapjes en handschoenen. Veel beveiligers kregen corona en een groot aantal moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Enkele beveiligers zijn zelfs komen te overlijden aan de gevolgen van het virus." Die claim van FNV kan niet door Schiphol worden bevestigd.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer heeft Schiphol niet gelogen over de toestemming die er is verleend. Er mag van de gemeente op de luchthaven worden afgeweken van de anderhalvemeterregel als afstand houden niet meer verantwoord is.

Reactie Schiphol

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten dat FNV de instructies voor het beveiligingspersoneel niet juist heeft geïnterpreteerd. "Het loslaten van de anderhalvemeterregel geldt alleen voor passagiers, níet voor de medewerkers. Het enige moment dat van het personeel gevraagd wordt om ervan af te wijken, is als er gefouilleerd moet worden", aldus de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder is deze actie van de vakbond doelbewust er een om de luchthaven zwart te maken: "FNV is al een tijd bezig met een campagne waar Schiphol onderdeel van is. Van Doesburg liegt zelf."

Schouder aan schouder

"Wij zijn inderdaad bezig met een campagne", zegt Joost van Doesburg van FNV. "Een campagne voor het beveiligingspersoneel dat niet goed beschermd wordt door Schiphol." De medewerkers hebben volgens Van Doesburg steeds minder de mogelijkheid om afstand te kunnen houden. "Vanwege de toenemende drukte staan ze nu al schouder aan schouder te werken bij de beveiligingscontrole."