Schiphol verwacht zomerdrukte vergelijkbaar met 2019

Op Schiphol kan het op piekmomenten net zo druk worden met passagiers, als in de zomer van 2019. "We gaan zien dat er drie grote pieken op een dag zijn, die vergelijkbaar zijn met het aanbod dat we voor corona hadden", vertelt Patricia Vitalis, directeur operations van Schiphol. Voor Noord-Holland begint over drie weken de zomervakantie.