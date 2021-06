Schiphol blijft bij standpunt: geen chaos, maar 'goed voorbereid op zomer'

Schiphol blijft erbij dat de luchthaven voorbereid is op de zomervakantie. Volgens vakbond FNV maken de medewerkers zich zorgen over een dreigende chaos door een personeelstekort. Schiphol zou op veel te korte termijn onervaren mensen aannemen en inzetten, en daardoor de vliegveiligheid op het spel zetten. Op Schiphol Plaza werd er vanochtend actiegevoerd door het personeel.

Actievoerend personeel op Schiphol Plaza - NH Nieuws / Doron Sajet

Schiphol bestrijdt dat de veiligheid in het geding zal zijn: "Die bewering van FNV vinden wij ver over de schreef gaan." Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol, vindt op zijn beurt die opmerking van Schiphol 'zorgelijk.' Van Doesburg: "Wij praten eigenlijk een waarschuwing van EASA, het Europees agentschap voor de vliegveiligheid na, die ook zeggen: kijk uit bij het opstarten van het vliegverkeer. De mensen zijn onervaren, er is vaak een personeelstekort, de arbeidsvoorwaarden zijn slecht en de routine is eruit. Dit kan vliegonveilige situaties opleveren." Voldoende ervaren werknemers Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de luchthaven voorbereid is op de zomer met voldoende ervaren werknemers op de luchthaven. "We hebben goed contact met luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en beveiligingsbedrijven over de komende zomer en veilige werkplekken." Op Schiphol Plaza werd vanochtend kort actiegevoerd:

Zorgen over een dreigende zomerchaos op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De zoveelste actie op Schiphol FNV organiseert met regelmaat acties voor het Schipholpersoneel. De actie van vanochtend in het teken van de zomervakantie, maar eerder dit jaar waren er al bijeenkomsten om aandacht te vragen voor betere roosters, hogere salarissen en vaste contracten. Er werd niet alleen actiegevoerd op Schiphol, maar ook in Den Haag en bij KLM. Joost van Doesburg van FNV legt uit waarom er zoveel actiegevoerd wordt om aandacht te vragen voor het Schipholpersoneel:

Joost van Doesburg van FNV Schiphol over de vele acties - NH Nieuws / Doron Sajet

