Parttime KLM-personeel verzet zich tegen vijfdaags weekrooster

Grondstewardessen, bagagemedewerkers en ander grondpersoneel hebben vanmiddag actie gevoerd voor de deur van hun werkgever KLM in Amstelveen. Ze zijn boos op de directie vanwege nieuwe deeltijdroosters die ze vanaf september op Schiphol moeten draaien. Ongeacht het aantal uren moeten alle parttimers voortaan vijf dagen per week werken.

Deeltijdmedewerkers lopen op deze manier onregelmatigheidstoeslag mis, maar kunnen bijvoorbeeld ook in de problemen komen als ze een tweede werkgever hebben. Ook zouden ze bijvoorbeeld geen mantelzorg meer kunnen bieden aan een familielid. Met een petitie die 1.325 keer is getekend, hebben ze vandaag de KLM-directie laten weten dat ze een andere bezuinigingsoplossing moet verzinnen.

De nieuwe roosters horen bij de bezuinigingsmaatregelen die KLM sinds de coronacrisis heeft moeten invoeren. Door parttime grondmedewerkers gespreid over vijf dagen te laten werken, scheelt dat KLM de inhuur van uitzendkrachten en bespaart dat de luchtvaartmaatschappij 7,5 miljoen euro per jaar. KLM moet een staatslening van 3,4 miljard euro terugbetalen.

Volgens vakbond FNV wordt het personeel met de laagste lonen onevenredig hard geraakt. Joost van Doesburg van FNV Schiphol vindt het eerlijker als er bezuinigd wordt op de salarissen van de managers. "Ik ben van het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten."

Extraatjes voor piloten

Een actievoerend groepje grondstewardessen, dat uit angst voor schorsing of ontslag geen interview aan NH Nieuws wilde geven, had ook een suggestie om te besparen. Zij vinden dat KLM extraatjes voor de piloten moet intrekken, zoals het recht op een business class-stoel bij privéreizen. "Dat scheelt 17 miljoen euro per jaar", meenden de grondstewardessen.

Werkonderbrekingen

KLM zegt begrip te hebben voor het deeltijdpersoneel en voert de nieuwe roosters pas in september in om "de medewerkers de tijd te geven zich hierop voor te bereiden." FNV wil het niet zo ver laten komen en sluit werkonderbrekingen niet uit. Van Doesburg: "Het zou een heel warme zomer kunnen worden voor KLM."