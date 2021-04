Druk op Den Haag voor beter loon en veiliger werk Schipholpersoneel

Medewerkers van Schiphol hebben actie gevoerd op het Plein in Den Haag om de nieuwe Tweede Kamer op te roepen de arbeidsvoorwaarden snel te verbeteren. Het personeel klaagt over onveilig werk, geen uitzicht op vaste contracten, vermoeiende roosters en een slecht loon. Ze willen dat de Kamer Schiphol tot de orde roept, anders volgen er stakingen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In maart legde het personeel al een keer het werk tien minuten neer om aandacht te vragen voor hun eisen. Hun vakbond FNV is nog in gesprek met de directie van Schiphol over betere arbeidsomstandigheden, maar zet ook druk op de Tweede Kamer om zich hard te maken voor de medewerkers. Op het Plein voor het Tweede Kamergebouw hoorden Kiki Hagen (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) de zorgen van het personeel aan.

Gechanteerd

"We zijn het beu", zegt Schipholbeveiliger Chris van Halderen. "We zijn een soort tweederangs werknemer. Daar zijn we echt klaar mee. We voelen ons niet gesteund door Den Haag, terwijl zij grootaandeelhouder van luchthaven Schiphol zijn." Volgens Van Halderen kan het personeel vanwege de angstcultuur met klachten niet bij hun werkgevers terecht: "Dan worden wij gechanteerd. Dan kun je de vrije dagen die je aanvraagt vergeten."

Artikel gaat verder onder de video.