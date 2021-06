Schipholpersoneel bezorgd over dreigende zomerchaos, maar geen zorgen bij directie

Medewerkers van Schiphol voeren woensdag actie voor de deur van de luchthaven. Ze zijn bezorgd over de dreigende zomerchaos op de luchthaven. Volgens vakbond FNV is er te weinig personeel, dat ook nog eens overwegend onervaren is om de drukte het hoofd te bieden. Volgens de topman van Schiphol is zijn luchthaven al maanden voorbereid.