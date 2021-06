NH Airtime: Hoe 'normaal' wordt deze zomer op Schiphol?

Schiphol kan nog moeilijk inschatten hoe druk de komende zomervakantie wordt, maar bereidt zich voor op lange wachtrijen, het handhaven van de coronamaatregelen en een wirwar aan reisrestricties. Sinds vandaag gelden er weer nieuwe regels: vliegverboden zijn opgeheven, maar daarvoor in de plaats is de quarantaineplicht gekomen. Maar, dat mag de zomerpret niet drukken en NH Airtime brengt je vast in de vakantiestemming.