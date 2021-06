Vliegverbod voorbij, maar verplicht in quarantaine na aankomst op Schiphol

Reizigers uit landen waarvoor de afgelopen tijd een vliegverbod gold, mogen vanaf vandaag het land weer in. Het vliegverbod is vervangen door een quarantaineplicht, die vanaf het moment van aankomst op Schiphol tien dagen duurt. Het gaat om passagiers die met het vliegtuig aankomen uit Zuid-Amerika, Panama, Dominicaanse Republiek, India en Zuid-Afrika. Wie de quarantaineplicht aan zijn laars lapt, loopt het risico op een hoge boete.

Om de wirwar aan regels wat overzichtelijker te maken, heeft de overheid de website wijsopreis.nl in het leven geroepen. Daar kon op ieder land afzonderlijk worden gekeken welke regels er voor gelden.

Ook de dubbele testverplichting blijft gelden. Hoewel het vliegverbod is opgeheven, blijven er inreisrestricties voor niet-EU-ingezetenen. Daar gelden wel uitzonderingen voor, zoals familie van EU-ingezetenen, zakenmensen en studenten. Ook gelden er andere regels voor bemanningen van luchtvaartmaatschappijen.

Die reizigers zijn ook verplicht een quarantaineverklaring bij zich te hebben, waarop staat waar ze de komende tien dagen zullen verblijven. Wie geen verklaring op zak heeft, kan 95 euro boete krijgen. Voor het niet naleven van de quarantaineplicht staat een boete van 339 euro. Op de verklaring moet een telefoonnummer staan. Als de telefoon niet wordt opgenomen of bij een thuiscontrole niet wordt open gedaan, kan de boete volgen.

De Peiling: houd jij je straks aan de quarantaineplicht of gok je het erop?

