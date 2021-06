Mondkapje dragen blijft op Schiphol wél verplicht

Op Schiphol blijft het dragen van een mondkapje voorlopig nog verplicht. Ook op plekken waar wel 1,5 meter afstand gehouden kan worden, moet het mondkapje gedragen worden. Schiphol wil daarmee voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat bij passagiers. Vanaf volgende week zaterdag wordt de mondkapjesplicht in Nederland versoepeld.

Reizigers op Schiphol met mondkapjes op - NH Nieuws / Doron Sajet

Voordat de tijdelijke wet voor het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes werd ingevoerd, was het dragen ervan al op de meeste plekken van Schiphol verplicht. Alleen op Schiphol Plaza en in sommige delen van de terminals hoefde het mondmasker lange tijd niet gedragen te worden. Naar die onduidelijke situatie gaat de luchthaven niet terug, vertelt Schiphol-directeur operations Patricia Vitalis:

Patricia Vitalis, directeur operations op Schiphol, over de mondkapjesplicht - NH Nieuws / Doron Sajet

Vitalis verwacht op de zomerse piekdagen zo'n 160.000 passagiers per dag op Schiphol te verwerken. Ter vergelijking, op de drukste dagen in van 2019 telde de luchthaven gemiddeld 245.000 vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers. Als het heel druk wordt in de terminal, worden de passagiers zoveel als mogelijk verspreid over de vertrekhallen.

"Het kan zijn dat we rijen buitenom gaan leiden om zoveel mogelijk ruimte aan de passagiers te kunnen geven", vertelt Vitalis. "Er zullen ook momenten zijn dat we passagiers gaan vragen om wat dichter op elkaar te staan." Volgens Vitalis is dat noodzakelijk om vluchtroutes vrij te houden. In het vliegtuig Ook aan boord van vliegtuigen blijft het dragen van een mondkapje verplicht. KLM hoopt door met het extra ontsmetten van het interieur verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mondkapweigeraars worden aangesproken door het cabinepersoneel. In het ergste geval wordt bij aankomst zo'n weigeraar overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee of de lokale politie op de plaats van bestemming.