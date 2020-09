Mondkapweigeraar slaat, schopt en bijt bemanning op KLM-vlucht naar Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen op Schiphol een 41-jarige Poolse vrouw aangehouden voor mishandeling van bemanningsleden aan boord van een KLM-toestel. De vrouw moest door de bemanning worden geboeid nadat zij ze had geslagen, geschopt en gebeten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De vrouw weigerde volgens de marechaussee op de vlucht van Canada naar Amsterdam haar mondkapje op te doen. Een woordvoerster van KLM heeft NH Nieuws laten weten dat het om de KL678 van Calgary naar Schiphol ging.

"KLM tolereert op geen enkele manier enige vorm van agressie tegen medewerkers of passagiers. Passagiers die bij een dergelijk incident betrokken zijn, lopen de kans dat ze niet meer met KLM mogen vliegen of enkel onder bepaalde strikte voorwaarden, afhankelijk van de ernst van de situatie", laat de maatschappij in een statement weten.

De bemanning heeft aangifte gedaan van mishandeling. Een woordvoerder van de marechaussee prijst het goede optreden van de crew om de vrouw onder controle te krijgen.

Mondkapweigeraars

Het komt steeds vaker voor dat passagiers zich agressief gedragen aan boord van passagiersvliegtuigen. Soms blijft het beperkt tot schelden en schreeuwen, maar vechtpartijen zijn inmiddels geen uitzondering meer. Sinds mondkapjes verplicht moeten worden gedragen, zijn er tot en met juli 77 incidenten gemeld waar passagiers het maskertje weigerden op te doen.

Luchtvaartmaatschappijen geven jaarlijks cursussen aan hun bemanningen waar zij leren omgaan met agressieve passagiers. Als het toespreken van zo'n passagiers niet helpt moeten de stewards en stewardessen in staat zijn de agressieveling met handboeien aan een stoel vast te maken.

