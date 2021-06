Een jaar mondkapjesverplichting: zo zag dat eruit

Van 'dringend draagadvies' tot 'wettelijke verplichting' en van 'toegevoegde waarde' tot 'compleet zinloos'. Over het al dan niet dragen van een mondkapje is veel te doen geweest. Nu het kabinet overweegt om vanaf volgende week zaterdag de verplichting los te laten , maken we de balans op: hoe hebben we het mondkapjestijdperk beleefd?

Over de functie van een mondkapje was nog meer te doen. Zowel RIVM-baas Jaap van Dissel als premier Mark Rutte gaven herhaaldelijk aan dat het mondkapje niet veel nut heeft in de strijd tegen het coronavirus. Uiteindelijk kwam de plicht er door de publieke opinie toch.

Waarom duurde dat zo lang? Het kabinet wilde lang niet aan een dergelijke verplichting omdat een masker voor je mond, neus en kin dragen, inging tegen het recht op de onschendbaarheid van het lichaam. In de tijdelijke coronawet werd een apart stuk opgenomen waarin stond dat de minister van Volksgezondheid bepaalde hygiënemaatregelen verplicht mocht stellen. En dus kwam de mondkapjesplicht er toch.

Per 1 december 2020 werd het mondkapje verplicht in publieke binnenruimten.

Eerst de cijfers. Het mondkapje werd op 1 juni 2020 verplicht gesteld in het openbaar vervoer omdat anderhalve meter afstand houden in een bus of trein niet mogelijk is. Sinds eind september vorig jaar gold een dringend advies om mondkapjes te dragen in alle binnenruimten zoals de supermarkt.

Met name in het begin van de coronacrisis was er een enorm tekort aan mondkapjes. Menig Noord-Hollander liet zich van zijn of haar beste kant zien, en frutselde de dingen zelf in elkaar. Zo ook Els van Wirdum en Annelies Baars uit Schagen. Samen maakten ze er 650 en verkochten ze voor 2,50 per stuk.

Dat geld gebruikten ze vervolgens weer nuttig: "Toevalligerwijs is haar moeder dementerende en zit ze in een verpleeghuis in Alkmaar, en had ik datzelfde meegemaakt met mijn schoonvader in Schagen", vertelde Els destijds aan NH Nieuws.

"Daarom besloten we om robotdieren te kopen, zij een kat, ik een hond. Mensen met dementie bewegen op aanraking en hoewel ze doorhebben dat ze niet echt zijn, reageren ze goed op deze dieren."

