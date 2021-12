'Schiphol en KLM weten al 15 jaar van gezondheidsrisico's platformpersoneel'

Schiphol en KLM zijn al vijftien jaar geleden door hun eigen arbodiensten op de hoogte gebracht van de gezondheidsrisico's voor het platformpersoneel. De medewerkers zouden een verhoogde kans hebben op hartproblemen en longkanker door de uitstoot van vliegtuigen en dieselvoertuigen. Dat blijkt uit vertrouwelijke rapporten in handen van onderzoeksprogramma Zembla.

Arbo-experts van KLM en Schiphol adviseerden in 2007 om de blootstelling van het platformpersoneel aan de uitstoot 'zo ver mogelijk terug te dringen'. Uit de Zembla-uitzending van vanavond zou blijken dat dat niet is gebeurd.

Vakbond FNV stelt Schiphol en de afhandelingsbedrijven aansprakelijk voor de gezondsheidsschade. Campagneleider Joost van Doesburg van FNV Schiphol trok twee jaar geleden bij NH Nieuws al aan de bel. De bond opende toen een meldpunt waar platformmedewerkers hun zorgen en klachten kwijt konden.

Nooit gerookt

Volgens van Doesburg zaten daar mensen tussen die longklachten hadden gekregen en zelfs collega's waren kwijtgeraakt. "Het is bijzonder als je collega's verliest aan longkanker, terwijl ze nooit gerookt hebben", aldus Van Doesburg in 2019. In de uitzending van Zembla herhaalt hij die stelling. Schiphol moet nu van FNV opdraaien voor schadevergoedingen.