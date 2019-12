Honderden reacties op nieuw meldpunt fijnstof voor Schipholpersoneel

Bij een nieuw meldpunt voor Schipholmedewerkers die zorgen maken over fijnstof en ultrafijnstof zijn bijna vierhonderd reacties binnengekomen. Dat meldt FNV Schiphol aan NH Nieuws. Het personeel klaagt over gezondheidsklachten, met name door het werk dichtbij de zogenaamde jetblast van draaiende vliegtuigmotoren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Momenteel onderzoekt het RIVM de gevolgen van ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden, maar naar de gezondheidseffecten voor het platformpersoneel werd niet gekeken. De Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur opdracht gegeven om Schipholpersoneel mee te nemen in het onderzoek. Het RIVM zegt tegen NH Nieuws dat er inmiddels met Schiphol overleg is geweest over het plaatsen van meetpunten op het platform, maar dat dat deel van het onderzoek nog niet gestart is.

Quote "Het is bijzonder als je collega's verliest aan longkanker, terwijl ze nooit gerookt hebben" Joost van doesburg, campagneleider fnv schiphol

Joost van Doesburg van FNV Schiphol wil niet wachten op het onderzoek van het RIVM en roept Schiphol op meteen actie te nemen. De bond is een meldpunt gestart waar platformmedewerkers hun zorgen en klachten kwijt kunnen. Daar zijn in twee weken tijd bijna vierhonderd reacties op gekomen. Van Doesburg vertelt dat daar mensen tussen zitten die longklachten hebben en zelfs collega's zijn kwijtgeraakt: "Het is bijzonder als je collega's verliest aan longkanker, terwijl ze nooit gerookt hebben."

Quote "Ze staan in je gezicht te blazen op nog geen vijftig meter afstand" platformmedewerker schiphol

NH Nieuws kreeg van meerdere platformmedewerkers video's toegestuurd waarop te zien is in welke omstandigheden er gewerkt moet worden. De motoren van vliegtuigen worden in de buurt van het personeel gestart, waardoor er in de jetblast moet worden gewerkt. Een medewerker die anoniem voor onze camera zijn verhaal doet, vertelt hoe aankomende vliegtuigen soms minutenlang met draaiende motoren op een gate moeten wachten. Intussen moet het werk gewoon doorgaan: "Ze staan in je gezicht te blazen op nog geen vijftig meter afstand."

NH Nieuws/Doron Sajet

Mondkapjes De oplossing is volgens Van Doesburg eenvoudig: de vliegtuigen van en naar de start- en landingsbanen verslepen, en daar de motoren starten en uitschakelen. Het gebruik van mondkapjes vindt Van Doesburg niet heel zinvol, want het vuil wordt niet voldoende gefilterd. Op de onderstaande foto's is volgens FNV een nieuw mondkapje te zien en hetzelfde exemplaar na een week werken op het platform van Schiphol.

Mondkapje voor gebruik door platformmedewerker Schiphol NH Nieuws

Mondkapje na gebruik door platformmedewerker Schiphol NH Nieuws

Van het kastje naar de muur Van Doesburg zegt dat het personeel recht heeft om het werk in schone lucht uit te voeren en dat de werkgevers voorzorgsmaatregelen moeten nemen, maar krijgt FNV "geen voet tussen de deur." Van Doesburg: "Er is geen willend en luisterend oor bij de werkgevers." De anonieme platformmedewerker omschrijft hoe hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd als hij op Schiphol de problemen in kaart probeert te krijgen. "Ik heb een keer met een leidinggevende gezeten en die vond het ook niet kunnen. Ik liet een heel heftig filmpje zien. We hebben samen de pushbacker (sleepwagenbestuurder, red.) gebeld. Die zegt dan: 'Dan moet je mijn baas hebben, die zit boven.' Dan bel je die en dan zeggen ze: 'Dan moet je de toren in, want die beslissen het.' Het raakt ze niet."