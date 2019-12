Nog veel vragen over ultrafijnstof rondom Schiphol: "We overwegen te gaan verhuizen"

SCHIPHOL - Omwonenden van Schiphol blijken nog veel vragen te hebben over de gezondheidsrisico's van het inademen van ultrafijnstof uit vliegtuigmotoren. Inwoners van omliggende gemeenten werden gisteren in Hoofddorp door het RIVM bijgepraat over het onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar de gevolgen van het blootstaan aan ultrafijnstof.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet In juni maakte het RIVM de eerste resultaten van een meerjarig onderzoek bekend. Daaruit bleek dat vooral kinderen en volwassenen met astma of COPD die in de buurt van Schiphol wonen, op sommige dagen meer last hebben van acute luchtwegklachten. Vooral als de wind vanaf de luchthaven richting de woonkernen waait, zijn de concentraties ultrafijnstof hoger dan eerst werd aangenomen. Klachten zijn kortademigheid en piepende ademhaling. Negen maanden lang zijn kinderen van basisscholen uit Badhoevedorp en Aalsmeer onderzocht door middel van blaastesten en metingen. Naar de langdurende effecten wordt nog onderzoek gedaan. Bij een bewonersbijeenkomst georganiseerd door het RIVM in het gemeentehuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp, bleek dat omwonenden zich nog veel zorgen maken.

NH Nieuws/Doron Sajet

Het RIVM kon alleen antwoord geven op vragen over het eerste afgeronde onderzoek, want de resultaten van de nog lopende onderzoeken verwacht het instituut pas eind 2021. Een bezoeker van de bijeenkomst vindt de eerste onderzoeksresultaten zo zorgwekkend, dat ze de komende twee jaar misschien niet meer in haar woonplaats Hoofddorp wil afwachten: "Het is een overweging om hier weg te gaan uit de regio". Groei van Schiphol De Haarlemmermeerse wethouder Jurgen Nobel van luchthavenzaken wil niet op de zaken vooruitlopen. Op de vraag of Schiphol niet moet wachten met groeien tot de resultaten van het meerjarig RIVM-onderzoek bekend zijn, wijst hij naar de minister van Infrastructuur die daar met de Tweede Kamer uit moet komen. Nobel: "Ik kan me goed voorstellen dat gezondheid daar een belangrijk onderdeel van is." Het RIVM gaat ook onderzoek doen naar het effect van ultrafijnstof dat ingeademd wordt door platformpersoneel van Schiphol dat dichtbij de vliegtuigmotoren werkt.